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    Предварительные результаты президентских выборов во Франции

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    Выборы президента Франции (67)

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    Во Франции прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали 11 человек, однако во второй тур вышли только двое - экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
    Предварительные результаты президентских выборов во Франции
    РИА Новости, Инфографика
    Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, передает агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД Франции.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Франция, выборы: арабский Париж тоже выбирал свое будущее

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    Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,64%.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.

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