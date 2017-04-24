Предварительные результаты президентских выборов во Франции

200

Во Франции прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали 11 человек, однако во второй тур вышли только двое - экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.