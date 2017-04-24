Выборы во Франции. Новому президенту будет не до Украины - Волошин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во Франции прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали 11 человек, однако во второй тур вышли только двое — экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки.

Международный эксперт Олег Волошин считает, что любому новому хозяину Елисейского дворца будет не до Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С точки зрения того, какие действительно проблемы стоят на кону на выборах во Франции, то Макрон — это попытка элит еще раз отложить сложные решения, а не решение. Фийон мог бы начать постепенно перестраивать этот ветхий корабль нерентабельного социализма и бездумных десятилетий открытых дверей для мигрантов. Но его затерли. Еще двое корабль скорее сломают окончательно, чем спасут.



К Украине все это в любом случае имеет очень условное отношение. Во-первых, любому новому хозяину Елисейского дворца по большому счету будет не до нас. Во-вторых, погрязшая в тотальной и, судя по делу Мартыненко, безнадежной коррупционной трясине страна не может по определению спасаться из Парижа, Берлина или Вашингтона. Это если мы говорим не о "шашечках", а о том, чтобы "ехать". Все остальное спекуляции, на жизнь 99% украинцев никак не влияющие", — отметил Волошин.

На пост президента Франции в первом туре претендовали 11 кандидатов, ряд из которых, в том числе и фавориты гонки, уже признали поражение и выразили свою поддержку Макрону.

Кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, пришедший к финишу третьим, признал поражение в первом туре выборов и заявил, что во втором поддержит Макрона. Аналогичную линию выбрал и кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон, он признал поражение в первом туре выборов президента Франции, назвав его моральным поражением для левых.

Также с призывами голосовать за лидера движения "вперед" выступили ряд видных политиков, среди которых министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, нынешний премьер-министр Бернар Казнев и его предшественник Мануэль Вальс. Казнев торжественно призывает "голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы победить "Национальный фронт" и сорвать их гибельный план регрессии Франции и разделения французов". Вальс же отметил, что "каждый должен осознать важность момента и сделать все возможное, чтобы сплотиться. За Францию".

Акции протеста, которые начались в Париже на площади Бастилии сразу же после объявления результатов, завершились уже после полуночи по местному времени. В результате столкновений демонстрантов, главным лозунгом которых стал "Ни Ле Пен, ни Макрон!", серьезные ранения получили как минимум два человека: молодой человек и девушка, оба были госпитализированы. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки, шумовые гранаты и дымовые шашки. После разгона демонстрации на площади Бастилии протестующие переместились в другие районы: неподалеку от Северного вокзала были сожжены три автомобиля, а на площади Республики против нескольких сотен протестующих стражи порядка вновь применили те же спецсредства. При этом организаторы акции заявляют, что собираются их повторить в понедельник.

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