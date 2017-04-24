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    Выборы во Франции. Новому президенту будет не до Украины - Волошин

    Тема:

    Выборы президента Франции (73)

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    По мнению эксперта-международника Олега Волошина, Украина, погрязшая в тотальной и безнадежной коррупционной трясине, будет слабо интересовать нового лидера Франции.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Во Франции прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали 11 человек, однако во второй тур вышли только двое — экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки.

    Международный эксперт Олег Волошин считает, что любому новому хозяину Елисейского дворца будет не до Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
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    "С точки зрения того, какие действительно проблемы стоят на кону на выборах во Франции, то Макрон — это попытка элит еще раз отложить сложные решения, а не решение. Фийон мог бы начать постепенно перестраивать этот ветхий корабль нерентабельного социализма и бездумных десятилетий открытых дверей для мигрантов. Но его затерли. Еще двое корабль скорее сломают окончательно, чем спасут.

    К Украине все это в любом случае имеет очень условное отношение. Во-первых, любому новому хозяину Елисейского дворца по большому счету будет не до нас. Во-вторых, погрязшая в тотальной и, судя по делу Мартыненко, безнадежной коррупционной трясине страна не может по определению спасаться из Парижа, Берлина или Вашингтона. Это если мы говорим не о "шашечках", а о том, чтобы "ехать". Все остальное спекуляции, на жизнь 99% украинцев никак не влияющие", — отметил Волошин.

    На пост президента Франции в первом туре претендовали 11 кандидатов, ряд из которых, в том числе и фавориты гонки, уже признали поражение и выразили свою поддержку Макрону.

    Кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, пришедший к финишу третьим, признал поражение в первом туре выборов и заявил, что во втором поддержит Макрона. Аналогичную линию выбрал и кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон, он признал поражение в первом туре выборов президента Франции, назвав его моральным поражением для левых.

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кто эти люди? Марин Ле Пен: решительная блондинка

    Также с призывами голосовать за лидера движения "вперед" выступили ряд видных политиков, среди которых министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, нынешний премьер-министр Бернар Казнев и его предшественник Мануэль Вальс. Казнев торжественно призывает "голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы победить "Национальный фронт" и сорвать их гибельный план регрессии Франции и разделения французов". Вальс же отметил, что "каждый должен осознать важность момента и сделать все возможное, чтобы сплотиться. За Францию".

    Акции протеста, которые начались в Париже на площади Бастилии сразу же после объявления результатов, завершились уже после полуночи по местному времени. В результате столкновений демонстрантов, главным лозунгом которых стал "Ни Ле Пен, ни Макрон!", серьезные ранения получили как минимум два человека: молодой человек и девушка, оба были госпитализированы. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки, шумовые гранаты и дымовые шашки. После разгона демонстрации на площади Бастилии протестующие переместились в другие районы: неподалеку от Северного вокзала были сожжены три автомобиля, а на площади Республики против нескольких сотен протестующих стражи порядка вновь применили те же спецсредства. При этом организаторы акции заявляют, что собираются их повторить в понедельник.

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