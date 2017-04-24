Кто эти люди? Эммануэль Макрон: банкир Ротшильдов, "человек Возрождения"

РИА Новости Украина

Сын профессора неврологии и педиатра, бывший инвестиционный банкир и бывший министр экономики, промышленности и цифровых технологий Франции — 39-летний Эммануэль Макрон, согласно опросам, является одним из лидеров президентской гонки и может стать самым молодым французским президентом.

По итогам подсчета 97,47% бюллетеней Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции: Макрон набирает 23,86%, Ле Пен — 21,43%. Во втором туре с Ле Пен опросы прочат Макрону уверенную победу, сообщают РИА Новости.

Банкир и вундеркинд

Макрон родился во французском городе Амьен на севере страны в семье врачей. Почти все время он проводил у своей бабушки, директора школы. Эммануэль был блестящим учеником: в 16 лет он стал лауреатом конкурса по французскому языку, завоевал третье место по фортепиано на конкурсе в консерватории Амьена. Детская любовь Макрона к французскому языку переросла позднее в настоящее чувство к его бывшей учительнице, Бриджит Троньё, на которой он женился в 2007 году. Она старше своего избранника на 24 года.

Но политика всегда привлекала Макрона не меньше, чем родной язык. Он закончил одно из самых престижных учебных заведений Франции — кузницу кадров французской политической элиты — Sсiences Po. Стал магистром философии по работам итальянского мыслителя Никколы Макиавелли, автора "Государя", считающегося основоположником политического реализма, а также написал работу по философии Гегеля.

Макрон проявил способности и к финансам. В 2008 году он пришел на работу в банк Rothschild & Cie, где через два года стал управляющим партнером. За время работы в банке Макрон заработал свыше трех миллионов евро, после чего его политическая карьера резко пошла в гору, и уже в 2012 году он стал заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде. Спустя два года он покинул и этот пост, чтобы в 36 лет стать уже министром экономики, промышленности и цифровых технологий Франции.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон

Преемственность

О своем решении баллотироваться на высший пост в государстве Макрон, которого считали протеже Франсуа Олланда, объявил в ноябре 2016 года. Ранее, в апреле, он создал свое движение под названием En Marche! ("Вперед"). За год Макрон сделал то, чего от него никто не ждал — он неожиданно занял лидирующие позиции в опросах общественного мнения.

Самовыдвижение в обход правящей Социалистической партии министра, который сыграл одну из ключевых ролей в пятилетнем правлении Олланда, и при действующем кабинете представлялось многим как однозначный разрыв с непопулярным главой государства, едва ли не предательство и скандал — Макрон даже не стал дожидаться, когда Олланд объявит о своем отказе участвовать в выборах.

Однако другие наблюдатели отмечали, что на фоне решения действующего главы государства отказаться от попытки переизбираться, политический проект Макрона может выглядеть как попытка реинкарнации "молодого Олланда". Многие представители политического истеблишмента и сферы культуры поддержали именно Макрона, и часть избирателей видят в нем больше преемственности, чем новизны.

Среди предвыборных обещаний Макрона — снижение уровня безработицы с 10% до 7,7% к 2022 года, увеличение минимальных пенсий и пособий по инвалидности. Политик предлагает увеличить военные расходы до 2% от ВВП с нынешних 1,79%, является сторонником более решительной борьбы с терроризмом, выступает за восстановление военного призыва в мягком варианте, но для всех — и юношей, и девушек. Макрон заявлял и о готовности вести диалог с Россией, но "требовательный", считает, что антироссийские санкции должны быть сняты по мере выполнения "минских соглашений".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон

Ряд экспертов предсказывали Макрону не только победу в первом туре выборов, но и завоевание главного трофея по итогам второго тура голосования 7 мая. По мнению многих французских экспертов, в случае, если во второй тур выйдет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, будет высока вероятность, что избиратели, придерживающиеся разных политических взглядов, предпочтут проголосовать за системного центриста Макрона, чтобы не получить президента, выступающего с более резких позиций.

Некоторые называют этого политика "человеком Возрождения", который может принести столь необходимое обновление для Пятой республики. Но ряд наблюдателей высказывают мнение, что у Макрона нет четкой политики, а сам он является проектом, в большей степени рассчитывающем на поддержку сторонников разных политических сил — и правых, и левых, и центристов. Кроме того, у Макрона нет своей партии в парламенте, а это значит, в случае победы, ему придется очень сильно постараться, чтобы сформировать коалицию и заручиться поддержкой большинства парламентариев.

В случае же избрания на высший пост, Макрон станет самым молодым президентом в истории Франции.

Пресса и следствие

Неоднозначная биография Макрона, его возраст и личная жизнь порождают пристальный интерес прессы. Финансовая успешность политика также не осталась незамеченной: однажды ему пришлось опровергать слухи про якобы тайный счет в Швейцарии.

О своей супруге, которая намного его старше, он отзывается с теплотой и отмечает, что именно она подбирает ему весь гардероб с момента начала президентской кампании. Макрон усыновил ее троих детей от первого брака и в настоящее время формально является уже дедушкой — у него шесть внуков.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Супруга кандидата в президенты Франции, лидера движения "En Marche" Эммануэля Макрона Бриджит

Внимание к персоне Макрона проявляли и следователи. В марте 2017 года прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении Макрона в связи с его поездкой в ранге министра экономики в Лас-Вегас на встречу с бизнесменами на Международной выставке электроники French Tech Night. За поездку, которая обошлось в 380 тысяч евро, заплатила французская рекламная компания. Сам Макрон заявил, что ему не было известно об этих организационных подробностях.

Не остаются в стороне и те, кто пытается высмеять молодого политика. Так, в популярном во Франции развлекательном телешоу Le Petit Journal Макрона высмеяли за его заявления о необходимости честно вести предвыборную кампанию. Иллюстрацией служил предвыборный ролик самого кандидата о "простых французах", в котором, как заявили журналисты, были использованы, подобно коллажу, всего лишь кадры из доступной многим базы изображений в интернете.