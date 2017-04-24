наверх
24.04.201719:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Во Франции уже устали от проукраинской политики Олланда - Бортник

    Тема:

    Выборы президента Франции (77)

    (обновлено: )48
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, новый президент Франции будет вынужден ориентироваться, прежде всего, на общественное мнение.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Министерство внутренних дел Франции обнародовало окончательные результаты первого тура президентских выборов, который состоялся 23 апреля. По его итогам, во второй тур выходят центрист Эмманюэль Макрон и националистка Марин Ле Пен. За Макрона проголосовало 23,75% избирателей, а за Ле Пен — 21,53%. 

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Франция, выборы: победа Макрона, рекорд Ле Пен и протесты

    По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента украинского политики Руслана Бортника, на сегодняшний день сложно однозначно сказать, кто из участников президентской гонки во Франции будет более благосклонен к Украине.

    "С одной стороны Ле Пен имеет четкую позицию, было понятно, чего от нее можно ожидать. С другой стороны — Макрон отсутствующей у него программой и размытой чем-то напоминает Дональда Трампа, он способен на все. В любом случае, кто бы не победил во Франции, он будет вынужден ориентироваться на общественное мнение — поддержка людей минимальна, поэтому новый президент будет вынужден ориентироваться на мнение электората. На сегодняшний день у людей во Франции есть полная усталость и понимание провала проукраинской политики Франсуа Олланда. Многие хотят вернуть хорошие отношения с Россией, как минимум, в аграрной части", — говорит Бортник.

    По словам политолога, современные политики легко могут сменить свою риторику, если этого потребует политическая целесообразность.

    Смотрите также фотоленту: Фотоитоги 24 апреля: подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе, I тур выборов во Франции

    "Следующие выборы во Франции, парламентские, пройдут уже летом этого года. Нынешнее очевидное и практически неизбежное поражение Ле Пен во втором туре может превратиться в ее триумф на парламентских выборах. Многих в Украине тревожит риторика Ле Пен по Крыму, но в случае чего, она легко может ее поменять — в современном мире политики не связаны своими словами. По большому счету, Ле Пен в итоге может быть еще более антироссийским президентом, чем сейчас кажется Макрон. Напомню, что в свое время экс-президент Николя Саркози шел на выборы с абсолютно антироссийскими лозунгами, а закончил как самый пророссийский президент последних 20-ти лет во Франции", - подытожил он.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Выборы президента Франции
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Актер Кирилл Сафонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский