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    Макрон опередит Ле Пен во II туре, получив 60% голосов – опрос

    Тема:

    Выборы президента Франции (79)

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    Согласно данным опроса, 74% опрошенных граждан страны намерены принять участие в голосовании во втором туре. Большинство проголосовавших за Фийона и Амона поддержат Макрона.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон получит 60% голосов на втором туре президентских выборов, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен проиграет, заручившись поддержкой лишь 40% избирателей, свидетельствуют данные опроса компаний Ifop и Fiducial.

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    Согласно этим данным, 74% опрошенных намерены принять участие в голосовании во втором туре. Большинство сторонников представителя "Социалистической партии" Бенуа Амона (80%) поддержат Макрона. Отмечается, что голосовавшие в первом туре за лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона отдадут 51% голосов бывшему министру экономики, а 19% — лидеру "Национального фронта".

    Наконец, по данным опроса, 33% избирателей, поддержавших в первом туре экс-премьера Франсуа Фийона, проголосуют за Ле Пен и 41% — за Макрона.

    Опрос проводился в период с 23 по 24 апреля, в нем приняли участие 846 человек.

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