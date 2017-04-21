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    В мире

    Еврокомиссия призвала Британию выполнять обязательства перед Евросоюзом

    (обновлено: )61
    Как отмечается, являясь членом Евросоюза, Великобритания участвует в наполнении общего бюджета ЕС, основным источником дохода которого являются взносы стран союза.
    Флаг Великобритании
    FREDERICK FLORIN / AFP

    БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости Украина, Мария Князева. Великобритания должна будет выполнять финансовые обязательства перед Евросоюзом, которые она взяла на себя, будучи членом ЕС, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.

    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool
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    "Во время членства в Евросоюзе Великобритания взяла и будет брать на себя финансовые обязательства и должна полностью выполнять их, это будет центральным элементом переговоров (о выходе Соединенного королевства из ЕС — ред.)", — сказала она.

    Являясь членом Евросоюза, Великобритания участвует в наполнении общего бюджета ЕС, основным источником дохода которого являются взносы стран союза. Однолетний бюджет ЕС рассчитывается исходя из семилетнего финансового плана (MFF), который при его формировании и одобрении согласовывается Еврокомиссией, странами ЕС и Европарламентом.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце марта официально уведомила Брюссель о выходе Британии из ЕС. Переговоры с ЕС продлятся два года, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.

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