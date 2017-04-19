В среду парламент Британии утвердит дату новых выборов

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Парламент Великобритании обсудит в среду предложение премьер-министра страны Терезы Мэй о проведении 8 июня внеочередных всеобщих выборов, по результатам которых будут сформированы новый состав палаты общин и Кабинет министров. Как ожидается, парламентарии поддержат премьера, так как об одобрении решения Мэй заявили как ее однопартийцы, так и политические оппоненты — лейбористы и шотландские националисты.

Ранее во вторник Мэй объявила о намерении провести досрочные парламентские выборы, укрепив тем самым "единство правительства" при реализации стартовавшей в конце марта процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Объявление о новых выборах стало неожиданностью для всех. Ранее Мэй говорила, что не намерена проводить выборы до 2020 года, даже несмотря на то, что нынешний кабинет был сформирован на партийном голосовании после отставки предыдущего премьера Дэвида Кэмерона летом 2016 года.

Мэй объявила о намерении провести выборы на пике популярности правящей Консервативной партии. В опубликованных накануне данных опроса службы YouGov говорится, что за последнюю неделю консерваторы усилили рейтинг, им доверяют 44% британцев (на прошлой неделе таковых было 42%), в то время как лейбористов готовы поддержать всего 23% (25% на прошлой неделе). На относительно единых позициях по ключевым вопросам стоят и члены кабинета — в последние месяцы новостей о расколе в правительстве не было.

Тем не менее, Мэй сочла необходимым провести партию и Кабинет через новые выборы с тем, чтобы позиция Британии на переговорах с ЕС была более уверенной. А популярность партии дает уверенность ее руководителю в победе на предстоящих выборах.

"Единство необходимо для успешного завершения процедуры Brexit и усиления нашей позиции на переговорах. Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС", — заявила Мэй в обращении, подчеркнув, что выход из Евросоюза является неизменной целью для консерваторов.

"Завтра я внесу законопроект о проведении выборов 8 июня. Для его принятия необходима поддержка двух третей парламентариев. Я прошу вас проголосовать завтра за новые выборы", — заявила Мэй во вторник.

Премьер обратится к парламенту в среду днем, голосование состоится во второй половине дня или к вечеру. После этого парламентариям предстоит в срочном порядке в течение нескольких дней принять ряд законов, которые предусматривали бы финансирование нового голосования.

Парламент будет распущен 3 мая — согласно действующему законодательству, сделать это надлежит за 25 рабочих дней до новых выборов. Эта же дата станет и официальным началом предвыборной кампании, участвовать в теледебатах Мэй не будет. Одновременно с кампанией начнется регистрация избирателей — проголосовать на выборах смогут все, за исключением королевы и членов палаты лордов.

Госучреждения продолжат работу после роспуска парламента в обычном режиме, министры нынешнего правительства останутся на постах до объявления результатов голосования.

В день голосования — 8 июня — избирательные участки откроются по всей стране в 07.00 местного времени (09.00 по Киеву) и будут работать до 22.00 (00.00 по Киеву). После закрытия участков урны с бюллетенями будут перевозиться в специальные центры подсчета голосов. Результаты голосования могут быть оглашены уже в первой половине дня 9 июня.

Для победы партии необходимо получить большинство из 650 мест в палате общин парламента. В настоящее время консерваторы контролируют 330 мест, что делает их правящей партией, способной проводить любые решения своего лидера Мэй через парламент. Оппозиция в лице лейбористов занимает 229 мест, шотландские националисты — 54 места, остальные делят еще несколько партий.