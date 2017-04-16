В России считают, что глава МИД Британии "утратил связь с реальностью"

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил РИА Новости в воскресенье, что глава МИД Британии утратил связь с реальностью, призвав РФ присоединиться "к борьбе" с террористической группировкой "Исламское государство".

Как отметил Косачев, Россия единственная или одна из немногих действительно борется с терроризмом в Сирии.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России выбрать "правильную сторону в споре" и присоединиться к коалиции западных стран для борьбы с ИГ. Об этом британский министр написал в статье для The Telegraph.

"Видимо, британскому министру не докладывают сводки из Сирии. Иначе он бы знал, что Россия единственная или одна из очень немногих стран мира, которые реально помогают этой стране справиться с террористической бедой", — сказал Косачев.

Либо докладывают, но он их игнорирует, полагает сенатор. "Ведь так приятно находиться в иллюзии, что твоя страна в "правильной" коалиции и что именно от нее зависят судьбы мира", — добавил политик.

"Так или иначе, воззвание повисает в воздухе и остается на совести самого министра, утратившего, судя по всему, связь с реальностью — во всяком случае, на Ближнем Востоке", — заключил Косачев.

Ранее в МИД РФ прокомментировали отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву. "Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости.