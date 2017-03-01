Видеообращение Бориса Джонсона к иностранцам: Киев - безопасный город

Ранее пресс-служба МИД Украины сообщала, что главы МИД Великобритании и Польши Борис Джонсон и Витольд Ващиковский 28 февраля — 2 марта посетят Украину с совместным визитом, в том числе и для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в Донбассе.

"Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригласил Кличко позавтракать в киевскую пиццерию", — написала Зиновьева на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что Кличко и Джонс прогулялись по Софийской площади в центре Киева и посетили Софийский собор.

Как сообщил Кличко на своей странице в Facebook, он встречался с Джонсом в одной из пиццерий, владельцем и обслуживающим персоналом которой являются бывшие участники военной операции в Донбассе.

"Говорили о ситуации в Донбассе и выполнении минских договоренностей. О преобразовании в Киеве и подготовке к Евровидению-2017", — написал Кличко.

Также мэр и глава МИД Великобритании записали небольшое видеообращение и пригласили всех в Киев. Джонсон подчеркнул, что "Киев — это безопасный и дружественный город", а также напомнил, что в мае украинская столица будет принимать Евровидение.

Смотрите также: Неожиданная развязка Национального отбора на Евровидение-2017

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. По результатам национального отбора, оглашенным в минувшую субботу, Украину на конкурсе представит рок-группа O.Torvald.