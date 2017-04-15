В ЕС думают над моделью сотрудничества с Британией - СМИ

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Европейский союз рассматривает вариант, согласно которому Великобритания станет членом Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). Об этом сообщает европейская версия издания Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Еврокомиссии.

Членство в EFTA, в рамках которой Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария ведут свободную торговлю друг с другом, позволит Великобритании обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону (EEA), членство в которой предоставляет свободный доступ к единому рынку Евросоюза.

Подобный вариант часто называют "норвежской моделью", пишет Politico. Норвегия не является членом ЕС, однако интегрирована в союз как член Европейской экономической зоны и участник Европейской ассоциации свободной торговли.

Модель позволит сохранить текущие торговые связи Британии с ЕС и уберечь ее от негативных экономических последствий до того, как Лондон и Брюссель определятся с будущим своих экономических отношений, сообщил чиновник в Еврокомиссии.

Издание отмечает, что план крайне нежелателен для сторонников "жесткого Brexit", поскольку потребует от Великобритании принятия четырех свобод ЕС, в том числе свободу перемещения лиц. Министр финансов Филип Хаммонд ранее заявил, что Великобритания не сможет остаться в общем рынке ЕС из-за вопросов миграции.

Британский премьер Тереза Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.