наверх
15.04.201713:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    В ЕС думают над моделью сотрудничества с Британией - СМИ

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (451)

    (обновлено: )11
    Согласно информации, "норвежская модель" позволит сохранить текущие торговые связи Британии с Европейского сюоза и уберечь ее от негативных экономических последствий.
    Флаг Великобритании и Евросоюза
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Европейский союз рассматривает вариант, согласно которому Великобритания станет членом Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). Об этом сообщает европейская версия издания Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Еврокомиссии.

    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Старт Brexit. В ЕС не определились, что делать с Британией - эксперт

    Членство в EFTA, в рамках которой Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария ведут свободную торговлю друг с другом, позволит Великобритании обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону (EEA), членство в которой предоставляет свободный доступ к единому рынку Евросоюза.

    Подобный вариант часто называют "норвежской моделью", пишет Politico. Норвегия не является членом ЕС, однако интегрирована в союз как член Европейской экономической зоны и участник Европейской ассоциации свободной торговли.

    Модель позволит сохранить текущие торговые связи Британии с ЕС и уберечь ее от негативных экономических последствий до того, как Лондон и Брюссель определятся с будущим своих экономических отношений, сообщил чиновник в Еврокомиссии.

    Издание отмечает, что план крайне нежелателен для сторонников "жесткого Brexit", поскольку потребует от Великобритании принятия четырех свобод ЕС, в том числе свободу перемещения лиц. Министр финансов Филип Хаммонд ранее заявил, что Великобритания не сможет остаться в общем рынке ЕС из-за вопросов миграции.

    Британский премьер Тереза Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Военный парад как демонстрация силы КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Вадим Карасев о годе работы Кабмина Владимира Гройсмана. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана