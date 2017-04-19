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    Политика

    Порошенко: Британия предложила расширить сотрудничество по безопасности

    (обновлено: )43
    Президент заявил, что Лондон готов помочь Киеву в разработке и имплементации законодательства по созданию службы финансовых расследований. По словам Порошенко, Великобритания также может помочь Киеву в реализации судебной реформы.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Великобритания предложила Украине расширить сотрудничество в сфере безопасности.

    Петр Порошенко
    Украинское фото
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    "Мы обговорили (с премьером Великобритании Терезой Мэй – ред.) расширение сотрудничества по безопасности. Я могу подтвердить, что премьер-министр предложила, чтобы Британия приняла участие в целом ряде программ реформ", — сказал Порошенко в общении с журналистами, которое в среду транслировал телеканал "112 Украина".

    Он заявил, что Лондон готов помочь Киеву в разработке и имплементации законодательства по созданию службы финансовых расследований. По словам Порошенко, Великобритания также может помочь Киеву в реализации судебной реформы.

    Кроме того, Порошенко сообщил, что обсудил с британским премьером вопрос визовой либерализации для украинских граждан.

    Порошенко 18-19 апреля находится с официальным визитом в Великобритании.

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