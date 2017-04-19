Порошенко: Британия предложила расширить сотрудничество по безопасности

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Великобритания предложила Украине расширить сотрудничество в сфере безопасности.

"Мы обговорили (с премьером Великобритании Терезой Мэй – ред.) расширение сотрудничества по безопасности. Я могу подтвердить, что премьер-министр предложила, чтобы Британия приняла участие в целом ряде программ реформ", — сказал Порошенко в общении с журналистами, которое в среду транслировал телеканал "112 Украина".

Он заявил, что Лондон готов помочь Киеву в разработке и имплементации законодательства по созданию службы финансовых расследований. По словам Порошенко, Великобритания также может помочь Киеву в реализации судебной реформы.

Кроме того, Порошенко сообщил, что обсудил с британским премьером вопрос визовой либерализации для украинских граждан.

Порошенко 18-19 апреля находится с официальным визитом в Великобритании.