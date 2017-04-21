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    Ляшко рассказал, как отправил королеве Британии картошку

    (обновлено: )102
    Олег Ляшко в 2012 году решил отправить королеве Британии украинскую картошку. В Букингеском дворце ответили народному депутату, однако сейчас решил содержание письма не приводить.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко несколько лет назад рекламировал королеве Великобритании Елизавете II украинскую картошку из Черниговской области.

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    "Сегодня празднует свой 91-й день рождения любимица британцев — Елизавета II. В 2012 году я написал Ее Величеству письмо, текст которого актуален и сегодня. Узнав, что на стол Королевы подают картофель с Кипра, я решил прорекламировать ей украинский картофель, который выращивает ее ровесница, Полина Павловна Бондаренко из моей родной Черниговщины", — написал Ляшко на своей странице в Facebook в пятницу.

    По его словам, он был удивлен, что, несмотря на занятость, королева нашла время ему ответить. Однако содержание письма он не приводит.

    Напомним, пять лет назад Ляшко отправил королеве Британии картошку. В ответ из Букингемского дворца было направлено письмо, в котором уточнялось, что в дела украинцев Елизавета II вмешиваться не намерена.

    Елизавета II родилась 21 апреля, однако официальный день рождения монарха в Великобритании отмечается в июне красочным военным парадом в центре Лондона. Традиция была установлена в начале ХХ века королем Эдуардом VII. Настоящий день рождения Елизавета обычно отмечает в тесном семейном кругу.

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