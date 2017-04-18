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    Ляшко назвал себя "настоящим сепаром и ватником"

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    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце. (751)

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    Как заявил лидер "Радикальной партии", Украина потеряла 40 млрд гривен налогов и 3 млрд долларов валютной выручки из-за блокирования угля из Донбасса.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подверг критике блокирование торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, в результате которого стране приходится импортировать уголь из России.

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    "Заблокировали свой уголь из Донбасса, потеряли 40 миллиардов гривен налогов, 3 миллиарда долларов валютной выручки. И все ради чего? Чтобы покупать российский уголь?" – написал политик на своей странице в Facebook.

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    Он также добавил: "Если прострелить себе голову и есть патриотизм, тогда я настоящий сепар и ватник, потому что хочу, чтоб украинцы покупали свое".

    По данным Госслужбы статистики Украины, в первые месяцы 2017 года страна увеличила импорт российских товаров почти на 80%. По данным Минэнерго, с начала года основным поставщиком угля на Украину стала Россия.

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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