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    Ляшко спел в прямом эфире и пошутил об участии на Евровидении

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    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко пошутил, что если он споет, то придется менять участника от Украины на песенном конкурсе Евровидение-2017.
    канал "112 Украина" в YouTube

    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко спел в прямом эфире одного из украинских телеканалов песню "Два кольори".

    Также политик пошутил, что если он споет, то придется менять участника от Украины на песенном конкурсе Евровидение-2017, который в этом году пройдет в Киеве.

    "Если я спою, нам нужно будет поменять участника на Евровидении ", — сказал Ляшко, после чего запел.

    Кроме того, Ляшко рассказал, что является поклонником украинского певца Дмитрия Гнатюка.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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