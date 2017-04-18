Биржи Европы закрылись падением на новостях о выборах в Великобритании

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника ярко выраженной негативной динамикой, так как инвесторы отреагировали на новость о грядущих досрочных парламентских выборах в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 2,46%, до 7147,50 пункта, французский CAC 40 — на 1,59%, до 4990,25 пункта, немецкий DAX опустился на 0,90%, до 12000,44 пункта.

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"Европейские индексы резко снизились во вторник после того, как Тереза Мэй неожиданно заявила о проведении досрочных выборов", — сообщает агентство MarketWatch.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении 8 июня провести досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. По ее словам, досрочные выборы необходимы для укрепления единства в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры выхода из ЕС, сообщает Прайм.

Такое решение Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов увеличила рейтинг своей популярности.

Кроме того, на ход торгов оказали влияние ожидания инвесторами предстоящих выборов во Франции, которые пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Согласно опросам, во второй тур, скорее всего, выйдут лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, выступающая за выход из зоны евро, и экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.