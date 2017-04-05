Боевики ИГ обозвали Трампа "идиотом", а США - "тонущей страной"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" обнародовала заявление ее представителя, в котором президент США Дональд Трамп назван "идиотом" во главе "тонущей" страны, сообщает Рейтер.

В нем,в частности, указано, что США, которые "потонули", "управляются идиотом", который "не знает, что такое Сирия или Ирак".

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Агентство отмечает, что это первое заявление группировки в отношении Трампа с того момента, как он пришел к власти.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят кампанию против ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии это делается без согласования с властями страны.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер в конце февраля сообщал, что президент США Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с РФ по борьбе с терроризмом и экономике.