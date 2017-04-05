наверх
05.04.201709:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.88+ 0.07
  • USD27.12+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Боевики ИГ обозвали Трампа "идиотом", а США - "тонущей страной"

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (156)

    (обновлено: )29520
    Критика действующего американского лидера содержится в заявлении представителя ИГ. В нем также говорится что США, которые "потонули", "управляются идиотом", который "не знает, что такое Сирия или Ирак".
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" обнародовала заявление ее представителя, в котором президент США Дональд Трамп назван "идиотом" во главе "тонущей" страны, сообщает Рейтер.

    В нем,в частности, указано, что США, которые "потонули", "управляются идиотом", который "не знает, что такое Сирия или Ирак".

    Читайте также: Корнейчук о миллиарде от МВФ и "скрытом прянике" от Трампа

    Агентство отмечает, что это первое заявление группировки в отношении Трампа с того момента, как он пришел к власти.

    США вместе с союзниками с 2014 года проводят кампанию против ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии это делается без согласования с властями страны.

    Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер в конце февраля сообщал, что президент США Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с РФ по борьбе с терроризмом и экономике.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Гройсман сообщил, куда пойдет транш от МВФ. Видео
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...