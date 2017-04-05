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    Экс-советник Трампа признал, что делился информацией с "разведчиками РФ"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (155)

    (обновлено: )120
    Американские СМИ заявили, что бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж в прошлом имел контакты с представителями российской разведки. Указанные события произошли еще в 2013 году.
    Экс-советник Дональда Трампа по вопросам внешней политики Картер Пейдж
    Associated Press Pavel Golovkin

    КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина. Бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж, которого СМИ заподозрили в контактах с российской разведкой, заверил ABC News, что информацию, которой он делился с россиянами, была открытой и не имела существенного значения.

    "Любая информация, которую я мог тогда дать, является несущественной и находится в открытом доступе", — сказал он.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson
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    Ранее издание BuzzFeed опубликовало материал о том, что бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж в прошлом имел контакты с представителями российской разведки. События, описываемые в публикации, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником. Эту должность он получил лишь в 2016 году и на непродолжительное время. За три года до этого он работал консультантом в области энергетики.

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    Именно в таком качестве, как пишет издание, его пытались завербовать "российские шпионы" — Виктор Подобный, Игорь Спорышев и Евгений Буряков. Первые двое, согласно утверждениям BuzzFeed, работали под прикрытием ООН и обладали дипломатической неприкосновенностью, а последний был сотрудником представительства "Внешэконобанка" в Нью-Йорке. Информацию о таких встречах издание опубликовало со ссылкой на материалы судебного расследования, а также на самого Пейджа.

    Американские СМИ со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в связях с Россией, которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что ведется расследование относительно возможных связей, но ничего не сообщил о выводах этого расследования.

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    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. 

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