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    В мире

    Выборы во Франции: Меланшон признан самым убедительным в дебатах

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    Данные опроса компании Elabe свидетельствуют, что 25% телезрителей сочли Меланшона наиболее убедительным среди всех кандидатов в президенты. Лишь на 4% от него отстает экс-министр экономики Эммануэль Макрон.
    Жан-Люк Меланшон
    Телеканал BFMTV

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Лидер "Непокорившейся Франции", кандидат в президенты страны Жан-Люк Меланшон признан наиболее убедительным среди участников дебатов, которые прошли накануне.

    Прямая трансляция дебатов, проходящих за 19 дней до первого тура выборов президента, велась телеканалом BFMTV и радиостанцией RMC.

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    Как свидетельствуют данные опроса компании Elabe, 25% телезрителей сочли Меланшона наиболее убедительным среди всех кандидатов в президенты. На втором месте идет экс-министр экономики Эммануэль Макрон с результатом в 21%. Завершает тройку лидеров экс-премьер Франсуа Фийон, в поддержку которого выступили 15% респондентов.

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    Опрос проводился при участии 1024 телезрителей в возрасте от 18 лет и старше, которые следили за ходом дебатов.

    Участие в дебатах приняли все 11 кандидатов в президенты Франции. Помимо Меланшона, Макрона и Фийона были также бывший министр образования страны Бенуа Амон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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