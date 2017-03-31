Главы МИД НАТО на встрече с Тиллерсоном обсудят расходы, Украину и РФ

КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Главы МИД стран-членов НАТО впервые встретятся с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, ради приезда которого встречу перенесли и сократили, и обсудят расходы на оборону, позицию по России, помощь Украине и борьбу с терроризмом.

Изначально регулярная министерская встреча, последняя перед саммитом альянса 25 мая, была намечена на 5 и 6 апреля – именно в двухдневном формате обычно проходят заседания глав МИД и Минобороны альянса. Однако госдепартамент США сообщил, что в эти даты в Брюссель не сможет приехать Тиллерсон, и вместо него США будет представлять его заместитель.

В ходе визита в Вашингтон генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил возможность переноса заседания и, наконец, в начале недели альянс заявил, что встреча пройдет 31 марта – в один день и почти на неделю раньше запланированного. Комментируя визит нового госсекретаря, Столтенберг в четверг назвал это "ясным сигналом трансатлантического единства и важности, которую США придают европейской безопасности".

В первой половине дня министры обсудят, в том числе, рост расходов на оборону и справедливое распределение бремени между союзниками – эти вопросы стали главной темой заседания министров обороны альянса в феврале. Тогда глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства Соединенных Штатов перед альянсом стали более скромными.

Затем планируется дискуссия о роли НАТО в борьбе с терроризмом и так называемое проецирование стабильности – помощь альянса странам-партнерам в укреплении их обороноспособности. Генсек сообщил, что на сессии будут изучены, в частности, усилия НАТО по подготовке иракских силовиков.

Потом состоится заседание комиссии Украина – НАТО, на котором альянс и глава украинского МИД обсудят ход реформ в стране, ситуацию с безопасностью и политическую и практическую поддержку, которую НАТО оказывает Киеву. Ситуация в Украине обсуждалась и на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне послов в четверг. По итогам встречи постпред РФ при альянсе Александр Грушко заявил, что позиция и действия НАТО в Украине идут вразрез с подлинными интересами урегулирования конфликта на востоке страны.

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Наконец, министры намерены дать оценку действиям России и последствия усиления российского военного присутствия как в Европе, так и за ее пределами. В дискуссии примут участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, а также не входящие в НАТО Финляндия и Швеция. "Позиция НАТО по России едина: решительная оборона и сдерживание в связке с диалогом", — напомнил Столтенберг журналистам.

При этом, как неоднократно отмечала российская сторона, переговоры о мерах укрепления доверия и прозрачности между РФ и НАТО, в которых заинтересован и альянс, не соответствуют курсу на сдерживание России. В четверг Грушко заявил, что для совместной работы по восстановлению механизмов контроля над вооружениями НАТО должна перестать накачивать "восточный фланг" "железом".

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Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.