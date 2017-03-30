Действия НАТО в Украине идут вразрез с урегулированием конфликта – Грушко

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Позиция и действия НАТО в Украине идут вразрез с подлинными интересами урегулирования конфликта на востоке страны, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

В четверг на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне послов по инициативе стран альянса обсуждался ход выполнения минских договоренностей. В ходе дискуссии российская сторона указала, опираясь на данные СММ ОБСЕ, на нарушения ВСУ режима прекращения огня.

"При этом НАТО молчит и не оказывает давление на украинскую сторону, никак не комментирует устроенную националистами экономическую и транспортную блокаду Донбасса. Альянс продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Киеву. На Яворовском полигоне и не только инструкторы из нескольких стран НАТО продолжают готовить силовиков, которые перебрасываются в зону так называемой "антитеррористической операции", — заявил постпред России.

Он подчеркнул, что "все это идет вразрез с подлинными интересами урегулирования конфликта и перевода ситуации в русло политического процесса, выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.