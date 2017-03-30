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    Позиции НАТО и РФ по Украине по-прежнему сильно расходятся – Столтенберг

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (406)

    (обновлено: )25402
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "ситуация с безопасностью продолжает вызывать глубокое беспокойство, нарушения перемирия на востоке Украины достигли рекордных уровней".
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Позиции НАТО и России по ситуации в Украине и вокруг нее по-прежнему кардинально расходятся; то, как обстоят дела с безопасностью в стране, вызывает глубокое беспокойство, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Олег Стариков
    Олег Стариков / Facebook
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    "Сохраняются явные расхождения в позиции союзников (по НАТО) и России по кризису в Украине и вокруг нее, это был первый вопрос, который мы обсуждали", — сказал Столтенберг журналистам по итогам заседания Совета Россия – НАТО на уровне послов.

    Он отметил, что "ситуация с безопасностью продолжает вызывать глубокое беспокойство, нарушения перемирия на востоке Украины достигли рекордных уровней".

    Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что НАТО называет Россию виновной в ситуации в Украине.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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