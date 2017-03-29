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    Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

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    Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Сенат США ратифицировал договор о вступлении Черногории в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

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    УНИАН
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    За членство Черногории в НАТО высказались 97 сенаторов, двое были против, один не голосовал.

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    Членство Черногории в НАТО уже одобрено комитетом по международным делам сената.

    Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года.

    Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля сообщил о том, что протокол о вступлении Черногории в НАТО ратифицировали уже 24 государства-члена Североатлантического альянса. Присоединение страны к НАТО также поддерживают США, но решение о сроках ратификации американским сенатом этого протокола предстоит принимать самому сенату, отметил Столтенберг.

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