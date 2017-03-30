НАТО обеспокоена признанием РФ документов ДНР и ЛНР - генсек

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. НАТО обеспокоена признанием Россией документов, выдаваемых непризнанными ДНР и ЛНР, а также введением там в обращение рубля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня союзники (по НАТО) призвали Россию использовать ее значительное влияние на боевиков с целью полного выполнения обязательств, а также выразили серьезное беспокойство в связи с признанием Россией удостоверений личности, выданных сепаратистами, введением рубля и изъятием компаний", — сказал Столтенберг журналистам по итогам заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов.

Президент РФ Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.