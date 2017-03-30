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    Россия

    НАТО обеспокоена признанием РФ документов ДНР и ЛНР - генсек

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (406)

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    По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО выразили серьезное беспокойство в связи с признанием Россией удостоверений личности, выданных в ДНр и ЛНР, введением рубля и изъятием украинских компаний.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. НАТО обеспокоена признанием Россией документов, выдаваемых непризнанными ДНР и ЛНР, а также введением там в обращение рубля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

    "Сегодня союзники (по НАТО) призвали Россию использовать ее значительное влияние на боевиков с целью полного выполнения обязательств, а также выразили серьезное беспокойство в связи с признанием Россией удостоверений личности, выданных сепаратистами, введением рубля и изъятием компаний", — сказал Столтенберг журналистам по итогам заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов.

    Президент РФ Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

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