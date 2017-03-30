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30.03.201711:17
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    В Турции запретили работу известного сайта по подбору жилья

    (обновлено: )33
    После постановления суда доступ к сайту Booking.com на территории Турции был открыт. Запрет голландского сервиса произошел на фоне дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией.
    Мост султана Явуза Селима через Босфор в Стамбуле
    Sabah

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Суд Стамбула постановил приостановить деятельность сервиса Booking.com в Турции по иску о недобросовестной конкуренции, поданным Союзом туристических агентств Турции (TÜRSAB).

    После постановления суда доступ к сайту Booking.com на территории Турции был открыт. Его фактическую блокировку должен осуществить Комитет по информационным технологиям, в который направлено соответствующе предписание.

    Компьютер. Архивное фото
    Altopress/East News/Eric Audras
    Сетевые сепаратисты. Нам бы этот Booking взять и запретить

    Ранее Антимонопольный комитет Турции уже штрафовал Booking.com за нарушение закона о конкуренции на сумму около 700 тысяч долларов. Претензии турецкого регулятора касались обещаний о предоставлении гарантий самой лучшей цены, что, по мнению регулятора, нарушало правила рыночной конкуренции. Запрос по поводу деятельности сервиса был также подан со стороны TÜRSAB.

    Booking.com — система онлайн-бронирования отелей, основана в Нидерландах в 1996 году, приобретена в 2005 году за 133 миллиона компанией The Priceline Group, фокусирующейся на европейский рынок. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. В Турции действует филиал этой голландской компании.

    Запрет голландского сервиса произошел на фоне дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией. Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

    Читайте также: Эксперт об антитурецких митингах в Нидерландах

    Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции.

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