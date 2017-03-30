В Турции запретили работу известного сайта по подбору жилья

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Суд Стамбула постановил приостановить деятельность сервиса Booking.com в Турции по иску о недобросовестной конкуренции, поданным Союзом туристических агентств Турции (TÜRSAB).

После постановления суда доступ к сайту Booking.com на территории Турции был открыт. Его фактическую блокировку должен осуществить Комитет по информационным технологиям, в который направлено соответствующе предписание.

Ранее Антимонопольный комитет Турции уже штрафовал Booking.com за нарушение закона о конкуренции на сумму около 700 тысяч долларов. Претензии турецкого регулятора касались обещаний о предоставлении гарантий самой лучшей цены, что, по мнению регулятора, нарушало правила рыночной конкуренции. Запрос по поводу деятельности сервиса был также подан со стороны TÜRSAB.

Booking.com — система онлайн-бронирования отелей, основана в Нидерландах в 1996 году, приобретена в 2005 году за 133 миллиона компанией The Priceline Group, фокусирующейся на европейский рынок. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. В Турции действует филиал этой голландской компании.

Запрет голландского сервиса произошел на фоне дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией. Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

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Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции.