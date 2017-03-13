Эксперт об антитурецких митингах в Нидерландах

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В мире назревает очередной международный конфликт. Собственно, противостояние нарастает между Нидерландами и Турцией.

После того как правительство Нидерландов не позволило посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в Нидерландах приняли еще одно довольно скандальное решение: выпроводили министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя.

Министр въехала на территорию страны наземным транспортом из Германии и пыталась попасть в турецкое генконсульство в Роттердаме, однако ее остановили за 30 метров от дипмиссии. Чиновница была вынуждена в сопровождении полицейских покинуть Нидерланды после длительных переговоров с правоохранителями.

Власти Голландии объяснили свои действия тем, что визит двух высокопоставленных чиновников Турции угрожал общественной безопасности. В то же время власти Турции раскритиковали действия Нидерландов и сказали, что ответ страны на это все будет очень жестким.

Как будут развиваться события дальше, и как изменятся отношения между двумя странами, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог-международник Олег Волошин.

Насколько обоснованы действия правительства Нидерландов о запрете митингов? В эфире Голоса Столицы объясняли, что власти Нидерландов имели право это сделать. А вот выдворять турецких высокопоставленных чиновников имели право?

— Еще бы, опять же, у нас любимая история – это спекуляция в социальных сетях, там у нас вечно сравнивают нынешние события с Великой отечественной войной, я тоже тогда себе позволю. Представьте себе, условно говоря: в Украине проходит митинг россиян, пусть даже не по вопросам конфликта с Украиной, а, например, "Даешь срок Навальному" или "Позор критикующим Путина". Представляете, и сюда к нам приехал бы, допустим, российский министр. То есть сам митинг – уже провокация, понимаете. Какого, извините, черта на территории либеральных демократических Нидерландов, приютивших сотни тысяч турок, проводится митинг в поддержку установления авторитарного режима в Турции. Это настолько противоречит самим принципам и голландской, и европейской в целом позиции относительно того, что происходит в Турции, что уже сам факт митинга является провокацией, а, тем более, приезд туда министра иностранных дел Турции. Мне вообще трубно понять, зачем он туда едет агитировать, если эти люди вообще-то имеют гражданство другой страны, несмотря на то, что они турецкого этнического происхождения. То есть, по сути, голландцы что, должны были сидеть и молчать, и смотреть, как их территории используют для разыгрывания политического спектакля в угоду авторитарному Эрдогану? После такого никто б Нидерланды не уважал. Как государство может претендовать на отстаивание каких-то принципов и ценностей, если оно позволяет в своей стране проводить митинги сегодня в поддержку Эрдогана, завтра — в поддержку Путина, послезавтра — в поддержку какого-нибудь диктатора из Африки.

Что вы можете сказать по поводу митингов, которые спровоцировали такие действия Нидерландов? Мы же знаем, что в Роттердаме на протест вышли активисты?

— Это не протест. Они вышли как бы изначально в поддержку изменения конституции, предоставляющую Эрдогану диктаторские полномочия. И никто не верит, что это были активисты. То все проплачено турецкими спецслужбами, определенными структурами, которые подконтрольны Эрдогану. Неужели вы верите, что нормальный, вменяемый турок, сбежавший из своей страны от бедности, от каких-то политических притеснений, живя в Нидерландах и наслаждаясь жизнью в либеральной, свободной стране, пойдет митинговать за своего бывшего правителя. Представьте себе что-нибудь подобное, митинги в поддержку Януковича, например, украинской диаспоры в Чехии, например.

Каким образом будет развиваться ситуация? Действительно следует ожидать санкций со стороны Нидерландов в отношении Турции и наоборот? Чем может Турция угрожать Нидерландам?

— Конечно, они будут давить на экономику, у них есть прекрасный пример, как россияне сами по ним шандарахнули, с отмашкой, скажем так, ударили после того как турки сбили российский самолет, тогда турецкая экономика существенно пострадала. Конечно, трудно сравнивать влияние торговли с Турцией на нидерландскую экономику с влиянием для турецкой экономики российских туристов, но все равно, я думаю, что для Нидерландов Турция — это одна из крупнейших экономик мира сегодня, это довольно важный рынок. И, конечно, турки могут отморозить уши себе и начать ограничивать поставки каких-то там станков, оборудования, сельскохозяйственной продукции и прочего, чем славится Голландия. В любом случае, я уверен, что в этой ситуации Евросоюз обязан проявить солидарность с Нидерландами, и он ее проявит, потому что Нидерланды там не за себя бьются – вопрос же не в том, что там обидели голландцев, флаг их сожгли или что-то еще, там лично оскорбили премьер-министра Рютте. Идет прямой накат на базовые европейские ценности, что авторитаризм – это плохо. А тут, мало того, что в Турции устанавливается авторитарный режим, так еще и хотят руками граждан Евросоюза, ведь турки, живущие в Нидерландах, — граждане Евросоюза, осветить это установление авторитаризма. До такого даже россияне не додумались, если честно.

Власти Турции обвинили правительство Нидерландов в "фашизме". Насколько это громкое и скандальное заявление? Насколько оно может повлиять на негативное развитие этой ситуации?

— Опять же, до такого даже Москва не доходила, они-то нас, понятно, постоянно в этом обвиняют, но обвинить, например, Германию или Нидерланды – страны, которые на каждом шагу демонстрируют приверженность либеральным ценностям… В тех же Нидерландах Герт Вилдерс, кандидат от правой партии, был оштрафован и едва не посажен в тюрьму за то, что он позволил себе сказать на митинге, что я считаю, что в страну нужно пускать меньше марокканцев. И это называется фашизм? Фашизм – это то, что делают турки — убивают тысячи курдов и занимаются установлением авторитарного режима на своей территории. Это называется путать черное и белое, грубо говоря: сидит Гитлер и обвиняет президента США Рузвельта в том, что он фашист.

Ранее политолог-международник Владимир Воля в эфире "ГС" проанализировал скандал между Нидерландами и Турцией из-за отмены разрешения на прилет главы турецкого МИД.