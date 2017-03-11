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    При въезде в Нидерланды задержали авто с турецким министром - СМИ

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    Кайя планировала отправиться в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены. Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме.
    Флаг Турецкой Республики
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Нидерландские власти задержали автомобиль c министром по делам семьи и социальной политики Турции Фатмой Бетюль Саям Кайя при въезде в страну. Об этом сообщает в субботу агентство Anadolu.

    Президент Турции Тайип Эрдоган
    REUTERS Huseyin Aldemir
    Сам ты нацист. Пресса ФРГ о скандальном заявлении Эрдогана

    Ранее министр заявила, что после посещения Германии намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

    Кайя намеревалась отправиться в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.

    Сообщается, что сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме.

    В субботу Чавушоглу планировал посетить 11 марта митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды.

    После этого правительство страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры.

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