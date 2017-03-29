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    Трамп подписал указ об отмене плана Обамы по защите окружающей среды

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (144)

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    Clean Power Plan, подписанный предыдущим президентом США Бараком Обамой, включал в себя обязательства США в рамках глобального Парижского соглашения об изменении климата.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который даст старт отмене плана его предшественника Барака Обамы, который касался борьбы с изменением климата и сокращения вредных выбросов (Clean Power Plan).

    "Мое сегодняшнее решение устранит федеральный произвол, восстановит экономическую свободу и позволит нашим компаниям и нашим рабочим процветать, конкурировать и добиваться успеха", — заявил глава Белого дома.

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    Clean Power Plan включал в себя обязательства США в рамках глобального Парижского соглашения об изменении климата и предусматривал доведение стандартов экономии к 2025 году до уровня 54,5 миль на галлон (примерно 4,3 литра топлива на 100 километров пробега).

    Парижское соглашение — первое глобальное обязательное климатическое соглашение — вступило в силу 4 ноября, так как 6 октября его ратифицировали 72 страны, на которые приходится более 56% мировых выбросов парниковых газов. 

    Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

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    В январе агентство Рейтер со ссылкой на Майрона Эбелла, главу Агентства по охране окружающей среды США (EPA) в администрации президента Дональда Трампа, сообщало, что Трамп планирует подписать указ о выходе из соглашения. Однако позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что дочь Трампа Иванка уговорила его остаться в соглашении.

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