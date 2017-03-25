Экологическая акция "Час Земли". Справка

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Экологическая акция "Час Земли" пройдет в субботу по всему миру.

Ниже приводится справочная информация.

"Час Земли" (Earth Hour) – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), заключающаяся в символическом выключении света и бытовых электроприборов на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Во время нее гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Мероприятие проводится по всему миру в конце марта. В 2017 году акция "Час Земли" пройдет 25 марта между 20.30 и 21.30 (по местному времени) под лозунгом "Меняй себя, а не планету".

Цель акции – привлечь внимание людей, правительств, бизнеса к необходимости ответственного отношения к природе. Акция носит добровольный характер. Люди сами решают, какие электрические приборы они выключат, где бы они ни находились, – дома или в офисе.

Организаторы акции рекомендуют отключать верхнее освещение в комнатах, наружное освещение, которое не влияет на общественную безопасность, праздничную иллюминацию, неоновые рекламные вывески, телевизоры, настольные лампы. Городские власти могут поспособствовать выключению подсветки городских достопримечательностей.

Акция "Час Земли" имеет свой логотип, выглядевший до 2011 года как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля. С 2011 года логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради планеты.

Читайте также — Эколог: Киев – кладбище радиоактивных отходов со всей Украины

"Час Земли" – не просто яркое мероприятие, которое позволяет привлечь внимание общественности к природоохранным вопросам. Организаторы ставят своей целью привлечение новых участников к решению конкретных проблем: охране лесов от пожаров, защите уникальных природных объектов, экономии электроэнергии, воды, других природных ресурсов, борьбы с потеплением климата.

Впервые акция "Час Земли" была проведена по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. В ней приняли участие более двух миллионов человек. Уже на следующий год к "Часу Земли" присоединились 35 стран мира. В назначенное время погасла подсветка Колизея в Риме (Италия), моста Золотые ворота в Сан-Франциско (США) и многих других достопримечательностей. Каждый год к "Часу Земли" присоединяются новые страны и все больше людей своим участием в ней показывают неравнодушие к будущему планеты.

Читайте также — Пожар на складе боеприпасов в Балаклее: локализация огня

В настоящее время "Час Земли" – это самая массовая экологическая акция на планете.

В 2016 году в акции приняли участие 178 стран, семь тысяч городов и более двух миллиардов человек.