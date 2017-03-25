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    Трамп назвал причины провала голосования республиканцев по Obamacare

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    По словам главы Белого дома, республиканцам "не хватило от 5 до 12 голосов". В то же время СМИ отмечают, что "согласно многочисленным сообщениям, по меньшей мере три десятка республиканцев выступали против данного законопроекта".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Сторонникам республиканского законопроекта о реформе здравоохранения не хватило всего нескольких голосов для победы в голосовании в палате представителей конгресса США, заявил президент Дональд Трамп.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    "Мы были очень близки" к победе, сказал он в интервью газете Washington Post.

    "Мы могли победить, но нам это не удалось. Я бы сказал, нам не хватило от 5 до 12 голосов", — отметил президент.

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    Газета, в свою очередь, уточнила, что "согласно многочисленным сообщениям, по меньшей мере три десятка республиканцев выступали против данного законопроекта".

    Голосование по законопроекту о реформе здравоохранения США и замене плана Obamacare должно было состояться в пятницу, но буквально за несколько минут до его начала республиканцы отозвали документ.

    Отмена предыдущей реформы здравоохранения, известной под неформальным названием Obamacare и принятой в 2010 году, была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах.

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