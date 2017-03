Ля фам. О влиянии Иванки Трамп на своего отца - Дональда

РИА Новости Украина

Мнение дочери американского президента играет для лидера США далеко не последнюю роль. Стало известно, что Иванка Трамп займет кресло в Белом доме. И хотя Иванка не получит официальный государственный пост и зарплаты, дочь президента США будет консультировать отца по широкому кругу вопросов, сообщает журнал Politico.

Иванке Трамп не привыкать к пристальному вниманию публики. В свои 35 лет она - успешный предприниматель, получила блестящее образование и сделала карьеру в корпорации отца. Однако каких масштабов может достигнуть влияние дочери президента США на принятие им политических решений? И может ли подобное влияние вызывать повод для осуждения?

Дональд Трамп, как и во время президентской компании, продолжает "воевать" с прессой, упрекая журналистов некоторых ведущих американских СМИ в предвзятости. Оправданны ли нападки прессы и противников Трампа? Свое мнение Sputnik высказал журналист-международник, политолог, профессор-исследователь ВШЭ Федор Лукьянов:

- В США не принято упрекать политиков в семейственности, потому что вся политическая элита построена по клановому династическому принципу. Семья Клинтон, Буш, Кеннеди. Хиллари Клинтон была сенатором сразу после того, как ее муж был президентом, потом она и сама пошла в президенты. И это ни у кого не вызвало раздражения и удивления. Количество конгрессменов, занявших свои посты, можно сказать по наследству (конечно, не в прямом смысле), но продолжая традиции своих отцов и дедов, весьма велико. И если это не нарушает закон и не связано с коррупцией, Трамп имеет право любого сделать своим советником. Конечно президента, наверняка, будут пытаться за это "укусить", но это будет следствием предвзятости, а не реальных причин.

Иванка Трамп играла одну из главных ролей в предвыборной кампании своего отца. Но зачем Дональд Трамп выводит свою дочь на авансцену политической арены именно сейчас, уже после победы? Одной из главных причин является то, что Трампу приходится работать в крайне неблагоприятном окружении, которому он откровенно не доверяет, отмечает Лукьянов: Трамп как настоящий частный предприниматель предпочитает полагаться на близких людей, которым он доверяет не только по совместной работе, но и в родственном плане. А Иванка Трамп - очень яркая и активная молодая женщина со своей позицией и умением вести себя на публике. Поэтому многие полагают, что она действительно весьма хорошо подготовлена. В том числе и к роли первой леди, каковой по сути уже и является не столько жена Трампа Мелани, сколько его дочь Иванка. Особенно после отказа Мелани переехать в Вашингтон.

И Иванка, судя по всему, совсем не против взять на себя исполнение обязанностей первой леди, выступая хозяйкой на официальных мероприятиях и встречах с первыми лицами государств. Так, неожиданно для многих дочь Трампа приняла участие во встречах своего отца с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Она успешно смягчала самые резкие публичные высказывания Трампа. Тем самым она уже доказала, что может оказывать сдерживающее влияние на своего отца. И не только курировать, но даже менять позицию отца по вопросам прав женщин и охраны природы. Так, в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что не является поклонником Парижского соглашения по климату и обещал пересмотреть условия участия США в нем. Однако не делать этого его убедила собственная дочь Иванка, что уже с удовлетворением отметила The Wall Street Journal.

Президент США не скупится на похвалу дочери. В своем Twitter Трамп выразил восхищение ее поведением на фоне скандала с отказом торговых сетей продавать одежду под ее маркой. "Несмотря на все нападки и плохое отношение СМИ, она идет вперед с высоко поднятой головой", - написал Дональд Трамп.

I am so proud of my daughter Ivanka. To be abused and treated so badly by the media, and to still hold her head so high, is truly wonderful!