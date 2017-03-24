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    Трамп продлил санкции против Южного Судана

    (обновлено: )1401
    Глава Белого дома заявил, что ситуация в Южном Судане и вокруг него продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в четверг продлил на год санкции в отношении Южного Судана.

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    "Ситуация в Южном Судане и вокруг него продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в подписанном Трампом уведомлении, которое распространила пресс-служба Белого дома. В этой связи глава Белого дома подчеркнул необходимость "продления объявленного 3 апреля 2014 года режима санкций после 3 апреля 2017 года". "Поэтому я продлеваю на один год действие исполнительного указа по данному поводу", — заявил Трамп.

    В распространенном одновременно письме в конгресс США Трамп отметил, что "ситуация в Южном Судане и вокруг него связан с действиями, которые угрожают миру, безопасности и стабильности этой страны и всего региона". В частности, как указано там, это касается "распространения насилия и убийств, нарушений прав человека, использования детей в качестве солдат, нападений на миротворцев и сотрудников гуманитарных миссий, создания помех для проведения гуманитарных операций".

    Напомним, в начале февраля власти Южного Судана объявили о голоде в стране.

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