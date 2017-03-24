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    В мире

    Трамп заявил, что полагается на инстинкты

    (обновлено: )108
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 24 мар — РИИ Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что в своих действиях зачастую руководствуется инстинктами. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

    Журналист издания поинтересовался у Трампа, почему он подчас делает резкие заявления, не имея достоверных доказательств. В частности, речь шла о трех миллионах человек, которые, как утверждает президент, на выборах голосовали незаконно. Трамп уверен, что специально созданный комитет для подсчета числа голосовавших нелегально сообщит и о более внушительной цифре.

    "Я очень инстинктивный человек, но мои инстинкты оказываются правдивыми. Когда все говорили, что мне не удастся выиграть на выборах, я говорил, что смогу", — сказал Трамп.

    Он также вспомнил, как предсказал решение по Brexit в Британии и беспорядки в Швеции до того, как они произошли.

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