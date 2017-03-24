Демократы в конгрессе назвали "победой американцев" сохранение Obamacare

КИЕВ, 24 мар – РИА Новости Украина. Отмена голосования по законопроекту, который должен был заменить существующую систему здравоохранения Obamacare в США, стала "победой американцев", считает лидер демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее в пятницу республиканцы сняли с голосования в палате законопроект, который должен был заменить систему Obamacare, принятую при прошлом президенте Бараке Обаме. Решение было принято после того, как стало понятно, что документ не наберет необходимого числа голосов.

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"Сегодня великий день для нашей страны. Это победа для американцев, для пожилых, для людей с ограниченными возможностями, для детей, ветеранов", — сказала Пелоси на пресс-конференции.

Она отметила, что в случае принятия законопроекта, без медицинской страховки остались бы 24 миллиона человек.

Отмена предыдущей реформы здравоохранения, известной под неформальным названием Obamacare и принятой в 2010 году, была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах.