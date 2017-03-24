наверх
25.03.201700:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    В мире

    Демократы в конгрессе назвали "победой американцев" сохранение Obamacare

    (обновлено: )45
    В пятницу республиканцы сняли с голосования в палате законопроект, который должен был заменить систему Obamacare, принятую при прошлом президенте Бараке Обаме.
    Капитолий - здание конгресса США в Вашингтоне
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар – РИА Новости Украина. Отмена голосования по законопроекту, который должен был заменить существующую систему здравоохранения Obamacare в США, стала "победой американцев", считает лидер демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

    Ранее в пятницу республиканцы сняли с голосования в палате законопроект, который должен был заменить систему Obamacare, принятую при прошлом президенте Бараке Обаме. Решение было принято после того, как стало понятно, что документ не наберет необходимого числа голосов.

    Читайте также — Борис Тодуров: у Минздрава как не было стратегии развития, так и нет

    "Сегодня великий день для нашей страны. Это победа для американцев, для пожилых, для людей с ограниченными возможностями, для детей, ветеранов", — сказала Пелоси на пресс-конференции.

    Она отметила, что в случае принятия законопроекта, без медицинской страховки остались бы 24 миллиона человек.

    Отмена предыдущей реформы здравоохранения, известной под неформальным названием Obamacare и принятой в 2010 году, была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве. Место происшествия
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ