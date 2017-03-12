Борис Тодуров: у Минздрава как не было стратегии развития, так и нет

Анна Лаба, РИА Новости Украина

С января 2017 года в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи. Министерство здравоохранения обещает поэтапно, за 3 года, внедрить концепцию новой системы здравоохранения, которая включает создание госпитальных округов, лицензионные условия производства лекарственных средств, упрощенное формирование смет, медицинское страхование граждан и создание единого государственного заказчика медицинских услуг.

"У нас нет сегодня национальной медицинской идеи, которую мы могли бы все вместе воплощать в жизнь. Мы не понимаем, куда нас ведут, какова конечная цель этих реформ? Эти реформы мозаичны, отрывочны. Вот что пришло сегодня на ум, например, реформируем "Скорую помощь" — давайте парамедиков. Давайте, округа! Ну, хорошо, эти округа с 2010 года формировались, и давайте их сейчас быстренько внедрим. Какой под этим кадровый потенциал, какой экономический потенциал, какой технический потенциал никто не анализирует, и делается все это как-то по-шапкозакидательски. Самое главное — не привлекаются к этому специалисты-медики, хотя бы начальники управлений (областных, городских), которые в этом должны были бы участвовать, я уже не говорю о наших академиках, профессорах, которые много лет работают в этой сфере и могли бы подсказать, по крайней мере те, которые занимаются организацией в сфере здравоохранения. Но они тоже сегодня не вхожи в Министерство и не формируют, к сожалению, сегодняшнюю политику", — сказал директор Института сердца, кардиохирург, профессор Борис Тодуров во время заседания представителей Минздрава, парламента, медицинских учреждений, общественных организаций и экспертов в сфере здравоохранения в Киеве.

Он подчеркнул, что обществу, естественно, хотелось бы ответственности и отчетности правительства в области здравоохранения.

"Мы все — налогоплательщики, мы все честно заплатили налоги и сдали их в казну. Мы хотим, как налогоплательщики, первое — медицинские услуги. Нас сегодня никто не спросил, какой процент из этих налогов мы хотим потратить на свое здоровье. Нам дают традиционно 2,8-3%, и считается, что это хорошо: ну и радуйтесь, что такое есть. И в этом смысле мы должны выступить единым фронтом — и врачи, и пациенты, и вообще население Украины, и спросить, в конце концов, почему это так, а не иначе? Мы же сформировали этот бюджет, мы его наполнили, и мы должны распорядиться, хотя бы в области социальной политики и в области медицины", — считает кардиохирург.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Борис Тодуров

Кроме того, Тодуров считает, что специалисты, которые имеют большой опыт практической работы в медицине, должны определить конечную цель, куда движется реформа здравоохранения.

"Движемся ли мы в либеральную сторону и делаем нормальную, цивилизованную страховую медицину? Или мы строим государственную медицину по типу, например, Кубы? Но тогда нужно понимать, что 25% бюджета нужно отдать на медицину, чтобы она существовала. Либо мы ищем какие-то альтернативные источники финансирования в виде страховых компаний, в виде каких-то частных клиник, частных инвестиций в медицину и так далее. По моему глубокому убеждению, государство сегодня не вытянет реформу на том бюджете, который есть — он маленький. Мы должны построить сегодня политику на основании нахождения дополнительных и альтернативных источников финансирования. Это и частные компании, это и переход на отечественного производителя в плане фармацевтической промышленности, и поддержка своего производителя, не только фарм-производителя, но и всей другой "расходки", которую сегодня в Украине можно производить, как оказалось. Сегодняшняя политика должна быть направлена именно на это — мы должны сами, наше медицинское сообщество, должны сформулировать, какую конечную цель мы преследуем, какую медицину мы строим", - подчеркнул Тодуров.

По его мнению, после того, как конечная цель будет определена, следует найти инструменты, расписать четкий план и четкий график реформы здравоохранения Украины.

"Реформа не может быть проведена за год. То, что мы видим в Европе, строилось десятилетиями… Мы должны уже сегодня думать о кадровом потенциале. И реформа должна быть более серьезная, чем то, что предлагают и вводят какой-то американский или английский экзамен студентам. Это что, реформа системы обучения у нас? Извините, Значит, нужно сделать реформу подготовки кадров, если мы хотим серьезно к этому подходить. Сегодня нужно проанализировать, какой у нас есть потенциал по оборудованию, по основным средствам — больницы, здания и так далее — во что обходится их содержание. Нужно сегодня проанализировать, какие тенденции на пять лет вперед по заболеваемости и по смертности, и куда наше общество идет — будут ли это сердечные заболевания, будет ли это онкология. И выстраивать стратегию на перёд, на пять лет, лечения и спасения этих больных. Мы прекрасно понимаем, что население стареет, значит, онкология выйдет на первый план. Сегодня уже надо закладывать основы и диагностики, и лечения этих больных. Конечно же, на первом месте сердечнососудистые заболевания, и если мы хотим демографическую ситуацию улучшить, надо положить сегодня 70% всех расходов именно в эту область. Таким образом, необходимо расписать пошагово на ближайшие пять лет всю стратегию развития медицины в Украине", — сказал Тодуров.

Как подчеркнул кардиохирург, проведение подобной реформы системы здравоохранения будет возможно лишь при понимании того, что 7,5% от ВВП на здравоохранение — необходимый минимум для того, чтобы отрасль не умирала.

"Определяем приоритет, что медицина и социальная сфера у нас на первом месте в государстве. И человеческая жизнь, как написано в Конституции, на первом месте по защите, тогда, будьте любезны, из наших налогов (и мы должны это потребовать) 7,5% выделить на медицину и начать реформу", — подытожил Тодуров.