Жертв теракта в Лондоне может быть больше: 12 человек - в тяжелом состоянии

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Двенадцать человек находятся в тяжелом состоянии в результате теракта в Лондоне, сообщил представитель службы "скорой помощи".

"Мы оказали помощь 12 пациентам с тяжелыми ранениями, которые были доставлены в больницу. Также помощь на месте оказана восьми пациентам с менее тяжелыми ранениями. Три человека, к сожалению, погибли на месте", — сказала журналистам заместитель главы службы Полин Кранмер.

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Также погиб офицер полиции, сообщил ранее Скотланд-Ярд.

Два инцидента произошли в среду в Лондоне — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Автомобиль сбил прохожих на Вестминстерском мосту, затем врезавшись в здание. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре и пострадали по меньшей мере 20 человек.