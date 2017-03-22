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    Жертв теракта в Лондоне может быть больше: 12 человек - в тяжелом состоянии

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (23)

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    Заместитель главы службы "скорой помощи" Лондона Полин Кранмер сообщила, что медики оказали помощь 12 пациентам с тяжелыми ранениями, которые были доставлены в больницу.
    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Двенадцать человек находятся в тяжелом состоянии в результате теракта в Лондоне, сообщил представитель службы "скорой помощи".

    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth
    Стрельба в Лондоне. Британский парламент в оцеплении полиции

    "Мы оказали помощь 12 пациентам с тяжелыми ранениями, которые были доставлены в больницу. Также помощь на месте оказана восьми пациентам с менее тяжелыми ранениями. Три человека, к сожалению, погибли на месте", — сказала журналистам заместитель главы службы Полин Кранмер.

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    Также погиб офицер полиции, сообщил ранее Скотланд-Ярд.

    Два инцидента произошли в среду в Лондоне — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Автомобиль сбил прохожих на Вестминстерском мосту, затем врезавшись в здание. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре и пострадали по меньшей мере 20 человек.

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