Белый дом намерен расширить полномочия Пентагона для борьбы с боевиками

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Белый дом рассматривает вариант наделения Пентагона дополнительными полномочиями для борьбы с террористами, сообщило в среду издание Daily Beast.

По данным издания, "президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет дать министру обороны Джеймсу Мэттису больше свободы для быстрого проведения операций, когда это необходимо".

Смотрите также: Обращение Дональда Трампа к конгрессу (русский перевод)

Как отмечается, тем самым новый глава государства намерен положить конец имевшей место при его предшественнике Бараке Обаме практике, когда принятие решения по таким вопросам могло затянуться на несколько дней.

В зонах военных операций американские военачальники уже имеют расширенные полномочия, однако за их пределами — в частности, в Сомали, Ливии и Йемене, для проведения операций им требуется разрешение Белого дома.

Ранее сообщалось, что Пентагон проинформировал министров о новом плане борьбы с ИГ.