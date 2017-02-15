наверх
15.02.201703:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.93+ 0.05
  • USD27.23+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Уничтоженная боевиками ИГ сирийская Пальмира

    Тема:

    Освобождение Сирии (69)

    (обновлено: )13
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    После первого захвата Пальмиры, террористы уничтожили такие древние постройки, как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    5 февраля 2017 года. Последствия уничтожения боевиками объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. (Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ на своем официальном канале в YouTube)
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Власти Сирии заявляют, что боевики ИГ уничтожают памятники истории в отместку за успехи сирийской армии
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Министерство обороны РФ ранее опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГ объектов древней Пальмиры в Сирии
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    На сегодняшний день, по мнению военных и ученых, Пальмира может быть уничтожена террористами полностью.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Последствия уничтожения боевиками объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Министр культуры Сирии Мухаммад аль-Ахмад назвал отвратительным преступлением уничтожение боевиками террористической группировки "Исламское государство" исторических объектов в сирийском городе Пальмира
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Акция с требованием отставки председателя суда в КиевеАкция с требованием отставки председателя суда Вовка в Киеве21:56 14.02.2017
    Владимир ГройсманФотоитоги 14 февраля: отчет Гройсмана, взрыв в Донецке, разрушение дамбы в США18:14 14.02.2017
    Один человек погиб в результате столкновения поездов в ЛюксембургеВ Люксембурге столкнулись два поезда: место инцидента14:45 14.02.2017
    Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции"Бьет – значит сядет". Акция в Киеве в поддержку Стамбульской конвенции14:17 14.02.2017
    Взрыв на заводе химизделий в ДонецкеВзрыв на Донецком заводе химизделий: появились кадры с места ЧП11:16 14.02.2017
    Разрушение плотины в КалифорнииРазрушенная дамба Калифорнии10:54 14.02.2017
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человекСмертельное ДТП с автобусом на Тайване: кадры с места ЧП05:54 14.02.2017
    В Израиле выпал крупный градНепривычные пейзажи . В Израиле выпал крупный град03:55 14.02.2017
    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла Ла-Ла Ленд стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории Лучший фильм.Три ключевые премии BAFTA получили американцы, двое – за мюзикл "Ла-Ла Ленд"23:33 13.02.2017
    Все фотоленты
    После первого захвата Пальмиры, террористы уничтожили такие древние постройки, как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц.

    Министр культуры Сирии Мухаммад аль-Ахмад назвал отвратительным преступлением уничтожение боевиками террористической группировки "Исламское государство" исторических объектов в сирийском городе Пальмира.

    Видеодоказательства уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Канал Минобороны РФ на Youtube
    МО РФ публиковало кадры уничтожения ИГ достопримечательностей Пальмиры

    Министерство обороны РФ ранее опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГ объектов древней Пальмиры в Сирии. После первого захвата исторического комплекса боевиками ИГ сохранилось порядка 80% наследия. На сегодняшний день, по мнению военных и ученых, Пальмира может быть уничтожена террористами полностью.

    "Произошедшее является отвратительным преступлением по отношению к памятникам, являющимся мировым наследием. Я призываю международное сообщество выполнить свои обязательства в отношении того беспрецедентного зверства, которому подвергается исторический город", — заявил РИА Новости аль-Ахмад.

    По его словам, боевики ИГ уничтожают памятники истории в отместку за успехи сирийской армии.

    Читайте также — Астана: новая попытка усадить за стол переговоров власти Сирии и оппозицию

    После первого захвата Пальмиры, террористы уничтожили такие древние постройки, как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали также здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей. В середине декабря 2016 года террористы снова захватили город и исторические развалины. Сирийская пресса в январе опубликовала данные о новых разрушениях памятников архитектуры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки