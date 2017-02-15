Уничтоженная боевиками ИГ сирийская Пальмира

Министр культуры Сирии Мухаммад аль-Ахмад назвал отвратительным преступлением уничтожение боевиками террористической группировки "Исламское государство" исторических объектов в сирийском городе Пальмира.

Министерство обороны РФ ранее опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГ объектов древней Пальмиры в Сирии. После первого захвата исторического комплекса боевиками ИГ сохранилось порядка 80% наследия. На сегодняшний день, по мнению военных и ученых, Пальмира может быть уничтожена террористами полностью.

"Произошедшее является отвратительным преступлением по отношению к памятникам, являющимся мировым наследием. Я призываю международное сообщество выполнить свои обязательства в отношении того беспрецедентного зверства, которому подвергается исторический город", — заявил РИА Новости аль-Ахмад.

По его словам, боевики ИГ уничтожают памятники истории в отместку за успехи сирийской армии.

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После первого захвата Пальмиры, террористы уничтожили такие древние постройки, как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали также здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей. В середине декабря 2016 года террористы снова захватили город и исторические развалины. Сирийская пресса в январе опубликовала данные о новых разрушениях памятников архитектуры.