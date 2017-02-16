США настроены поддерживать наращивание потенциала ВСУ – Пентагон

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. США по-прежнему настроены на серьезную поддержку Вооруженных сил Украины в наращивании потенциала, заявила официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон.

Первый заместитель министра обороны США Боб Уорк встретился в Пентагоне с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и обсудил помощь со стороны США, направленную на увеличение военного потенциала Украины.

"Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских Вооруженных сил. Помимо этого, он призвал Украину сохранять приверженность проведению реформ, после которых может увеличиться эффективность ее оборонных предприятий", — говорится в заявлении официального представится Уорка.

Согласно заявлению Пентагона, Климкин в ходе встречи с Уорком подтвердил приверженность Украины выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.