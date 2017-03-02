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    Правительство Молдавии не называет причину отзыва посла из России

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    Вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Молдавии Даниела Морарь не пояснила, по какой причине решено отозвать дипломата. Дмитрий Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с конца 2015 года.
    Думитру Брагиш. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Члены правительства Молдавии на заседании в среду приняли решении отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша.

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    Советующую инициативу озвучила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Молдавии Даниела Морарь.

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    "Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве Дмитрия Брагиша", — сказала Морарь.

    При это чиновница не пояснила, по какой причине решено отозвать дипломата.

    Согласно местному законодательству, соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.

    Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.

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