Правительство Молдавии не называет причину отзыва посла из России

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Члены правительства Молдавии на заседании в среду приняли решении отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша.

Советующую инициативу озвучила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Молдавии Даниела Морарь.

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"Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве Дмитрия Брагиша", — сказала Морарь.

При это чиновница не пояснила, по какой причине решено отозвать дипломата.

Согласно местному законодательству, соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.

Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.