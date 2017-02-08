Додон назвал ошибкой подписание Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости заявил, что подписание Молдавией в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС было преждевременным, ошибочным.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились. Согласно соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.

"Я считаю, что подписание в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС было преждевременным, ошибочным. Европейский союз с одной стороны и политические партии, которые были в Молдове, с другой стороны, приняли чисто политическое решение. Для Евросоюза, наверное, это было интересно с точки зрения ситуации в Украине, а для политических партий Молдовы это было важно в преддверие парламентских выборов 2014 года", — сказал Додон, подводя итоги визита в Брюссель.

Президент Молдавии провел в Брюсселе переговоры с председателем Европейского совета Дональдом, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, руководителем Европарламента Антонио Таяни и главой главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.