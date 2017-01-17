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    Додон не исключил аннулирования соглашения об ассоциации с ЕС

    (обновлено: )15830
    Президент страны Игорь Додон заявил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом ничего Молдавии не дало, а он лично был против подписания соглашения.
    Игорь Додон
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    КИЕВ, 17 янв — РИА Новост Украина. Президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано.

    Ростислав Томенчук
    112 Украина
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    "Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения, и я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких результатов не дало. Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский союз тоже упал, то есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения", — сказал Додон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

    "И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция — и я поддержу эту позицию — парламентского большинства, то есть Партии социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, что это соглашение будет аннулировано", — добавил президент Молдавии.

    Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

    Ранее Додон отмечал, что намерен развивать отношения и с другими странам. в том числе Украиной и Румынией.

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    Напомним, второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 13 ноября 2016 года. Победу в нем одержал лидер Партии социалистов Игорь Додон, набрав 52,18% голосов.

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