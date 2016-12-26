Со здания администрации президента Молдавии сняли флаг ЕС

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Со здания администрации президента Молдавии демонтирован флаг Евросоюза, при этом на всех государственных зданиях в республике, в том числе правительстве и парламенте помимо молдавского триколора висят стяги ЕС, сообщает РИА Новости.

Сайт президента ведется на трех языках – государственном, русском и английском. Вместе с тем версия на румынском языке (RO) изменена на версию на молдавском (MD). Однако в адресной строке изменений не произошло. В национальной версии сайта по-прежнему находится приставка "rom".

ziarulnational.md Флаг ЕС снят со здания администрации президента Молдавии

В администрации президента сообщили, что глава республики Игорь Додон уважает конституцию страны и призывает всех следовать этому примеру. В ведомстве, что Додон намерен в скором времени официально прокомментировать произошедшие изменения.

Додон вступил в должность в пятницу, 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявлял, что намерен сформировать команду своих советников из "профессионалов и патриотов".

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Согласно конституции республики, "государственным языком в Молдавии является молдавский язык на основе латинской графики". В то же время, 5 декабря 2013 года Конституционный суд признал государственным языком республики "румынский язык". Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Молдавии, где указан молдавский.