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    В Молдавии никто не пойдет на признание Крыма российским – Додон

    (обновлено: )34510
    По словам президента Молдавии Игоря Додона, его страна будет выстраивать с Украиной дружеские отношения и решать приднестровскую проблему, поэтому не будет официальных заявлений относительно Крыма.
    Игорь Додон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Никто в Молдавии сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским из-за необходимости выстраивания дружеских отношений с Украиной и решения проблемы Приднестровья, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

    "Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", — сказал Додон на пресс-конференции.

    Ранее Додон отмечал, что намерен развивать отношения и с другими странам. в том числе Украиной и Румынией.

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    Напомним, второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 13 ноября 2016 года. Победу в нем одержал лидер Партии социалистов Игорь Додон, набрав 52,18% голосов.

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