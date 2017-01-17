В Молдавии никто не пойдет на признание Крыма российским – Додон

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Никто в Молдавии сейчас не пойдет на официальное признание Крыма российским из-за необходимости выстраивания дружеских отношений с Украиной и решения проблемы Приднестровья, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", — сказал Додон на пресс-конференции.

Ранее Додон отмечал, что намерен развивать отношения и с другими странам. в том числе Украиной и Румынией.

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Напомним, второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 13 ноября 2016 года. Победу в нем одержал лидер Партии социалистов Игорь Додон, набрав 52,18% голосов.