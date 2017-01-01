Молдавия отменяет ограничения на торговлю с Украиной

КИЕВ, 1 янв – РИА Новости Украина. Вице-премьер, министр экономики Молдавии Октавиан Калмык заявил, что страна снимает с 1 января 2017 года действие временных торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции, сообщает РИА Новости.

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"Конечно, Молдавия не будет продлевать действие торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции в 2017 году", — сказал Калмык.

Молдавские власти намерены принять другие меры по защите внутреннего рынка и местных производителей, соблюдая положения Всемирной торговой организации.

В апреле правительство Молдавии ввело временные таможенные пошлины на ввоз с Украины мясомолочных продуктов и цемента, а также установило квоты на импорт этих товаров. Такое решение было принято по просьбе производителей с целью защиты внутреннего рынка.

Напомним, в декабре Молдавия запретила импорт украинских свиней и мясопродуктов из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Украине.