Леонид Кравчук: власть – это забота о людях

Евгений Стримов, РИА Новости Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук хоть и отошел от "большой" публичной политики, но продолжает оставаться значимой фигурой в жизни страны. Он по-прежнему активно комментирует происходящее, дает интервью, а в начале декабря выступил в роли неформального лидера "совета мудрецов и политических старейшин".
О том, что бы он сказал украинцам в новогоднюю ночь, чести в политике, оптимизме и исторических уроках для государства Леонид Кравчук рассказал в беседе с РИА Новости Украина.
Если бы вы сейчас руководили страной, каким было бы ваше новогоднее обращение к украинцам? На чем бы вы остановились, чего пожелали, что посчитали важным сказать?
– Я бы подумал, во-первых, взял бы и посоветовался с опытными людьми. Я попытался бы для себя понять, чего хотят сегодня люди – по пунктам: первое, второе, третье, четвертое.
Как я себе понимаю, они хотят мира, это первое место для них. Они хотят спокойной жизни – второе место. Третье место занимает у людей их здоровье, медицина, все, что связано. Это самое такое…жизнь, смерть. А все остальное идет в процессе. Поэтому я бы, делая выступление перед людьми, расставил бы акценты именно на этих ключевых вопросах жизни украинского народа.
Второе, что бы я сделал. Я бы не был оптимистом в новогоднем обращении, но и не был бы пессимистом. Я бы попытался следить за каждым словом, чтобы оно не было оторвано от жизни и чтобы люди понимали, что я живу с ними, что я понимаю их горе и их трагедии. Если говорить о тех, кто потерял близких на войне, заботе о детях, о себе, о будущем Украины – обязательно.
И я бы честно сказал, что я живу лучше, чем вы. Лучше. Но это вовсе не означает, что я не знаю вашей жизни. И, наверное, не моя задача опустится в жизни до вашего уровня, а поднять вашу жизнь до моего уровня.
А потом бы я закончил верой в то, что все народы проходили очень сложные испытания – и мы пройдем. И мы добьемся цели, которую поставили перед собой, и вместе построим демократическую, свободную, зажиточную Украину.
Вы сказали, что не были бы пессимистом, но, тем не менее: что бы вы посоветовали простым гражданам? Где черпать оптимизм в нынешнее, сложное для страны время? У вас есть свой рецепт?
– У меня есть семья, есть внуки, есть правнучка, сын. Это моя семья. Наибольший мой оптимизм связан с ответственностью за их жизнь. Если я начну думать постоянно плохо или буду сомневаться постоянно, что я ничего не смогу сделать лучше… Как говорят люди: если ты постоянно плохо думаешь, плохое к тебе как-то притягивается.
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Оптимизм надо черпать из конкретных жизненных ситуаций. Родился ребенок – оптимизм. Вышла дочка замуж – оптимизм. Что-то сделали хорошее, что-то приобрели маленькое, но нужное в дом – скажем, новую кастрюлю, это тоже признак оптимизма.
Пошел в театр, купил книгу. Вот (показывает на столе стопку книг – Ред.) видите, сколько мне подарили. Я их буду листать и буду получать от этого сильный оптимизм.
То есть не может быть такого, что оптимизм создается искусственно. Его нельзя создать искусственно: "Вот живи хорошо, почему ты мучаешь себя и всех". Надо жить конкретной жизнью, делать конкретные вещи и уметь эти конкретные вещи оценивать достойно. Оценка достойная сделана тобой, даже маленькая – это уже оптимизм.
Еще один вопрос из области допущений. Если бы вы у вас была машина времени, в какой год, начиная с 1990-го, вы бы хотели перенести Украину со всеми жителями? Или не хотели бы этого делать?
– Я бы не хотел переносить в прошлое, потому что это вообще не очень хорошо – жить в прошлом. Прошлое надо использовать для того, чтобы сегодняшнее было лучше. Я бы поставил на вашем месте вопрос так: что бы вы взяли из прошлого в сегодняшнюю жизнь, чтобы она была лучше? Наверное, такой вопрос был бы более правильным.
Да, можно и так.
– Мы бы не уходили к советским временам или первым годам независимости, конфликты – они были всегда… А мы бы брали лучшее, чтобы сегодняшнее, тот же конфликт, та же тяжелая вещь, но улучшать их, то есть наполнять их силой, которая позволит в результате применения этой силы улучшить ситуацию.
Так вот, я думаю, я взял бы 1991 год. Первый год независимости. Вы знаете, я сейчас вспоминаю, каким он был… У меня много там фотографий дома, я листаю книги: сколько было веры и оптимизма!
Вы знаете, приходишь в Верховный Совет – и зал наполнен верой. Сейчас он наполнен борьбой и имеет зеленый цвет – цвет доллара. Это очень нехорошо. Это настолько очевидно и видно, что люди говорят: "С такой властью мы не сможем решить наши сложные задачи". Это правда, власть не должна быть такой.
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Власть – это забота о людях. Вот так, коротко — забота о людях. Не о себе, не создание каких-то управленческих систем непроверенных, а потом отказ от них. Вот если ты считаешь, что это решение или это движение административной силы чиновников принесет людям улучшение, значит его надо делать. Это власть.
Так вот, в 1991 году. Я бы хотел, чтобы именно дух 1991 года переселился в современный парламент. Я бы сам пришел тогда в парламент и сказал: "Я пришел посмотреть, как вы восприняли то, что было, ту веру и надежду, которые были в 1991 году".
Если бы у нас в то время, когда в обществе – 3,5 миллиона коммунистов, 1,5 миллиона армия Советского Союза, не украинской. Служба безопасности. Я уже не говорю о комсомоле, профсоюзах, активах и так далее. Я это даже говорить не хочу… Если бы в нас тогда не было веры, оптимизма, надежды и желания…
Я не слышал в парламенте, будучи председателем Верховного Совета и просто депутатом, чтобы кто-то даже говорил о личных вопросах. О деньгах. Сейчас они смски посылают друг другу: как что продать, как что купить, как получить путевку за 100 000 долларов, поехать отдыхать. Слушайте, ну это уже беспредел!
Я думаю, что уровень культуры, уровень мышления – настолько невысокий, что они даже не понимают, что они творят. Дело же не в том, что человек живет хорошо. Я никому не могу запретить жить хорошо. Культура жизни! Образ жизни! Система жизни! Время жизни! В какое время ты живешь!
Если ты живешь во время, когда 80% людей бедны и говорят, что стали жить еще хуже, и у тебя нет ума оценить это, и как-то хотя бы где-то один раз в сутки сопоставить твою, я бы сказал, жалкую жизнь со страданиями людей, тогда говорить не о чем.
В течение года публиковались социологические опросы, где постоянно проявлялся уровень недоверия украинцев ко власти, к политикам. Согласно цифрам, у всех сегодняшних политиков – отрицательный уровень доверия. Что делать в такой ситуации? Менять систему?
– Систему менять уже нельзя. Систему поменять – это поменять курс. Но курс у нас: европейский континент, европейские ценности, европейское мышление, европейский образ жизни. Так – правильно.
Я думаю, есть единственный возможный (вариант — Авт.), чтобы элите политической или условно – всей элите, чтобы ей хватило мужества во главе с президентом пойти хотя бы туда, к памятнику Небесной Сотни, и сказать: "Слушайте, мы зашли слишком далеко и уже никакими законами, никакими юридическими нормами, созданием дополнительных антикоррупционных, коррупционных и других структур, мы уже не изменим. Настало время чести".
Как писал Гюго: "Есть то, что сильнее всех армий мира – это идея, время которой настало". Так вот, время чести, время ответственности за страну, за народ, за будущее – настало. "Давайте мы подумаем, как соразмерить, сопоставить честь как категорию, как образ движения, мышления и жизни с тем что у нас есть. И постепенно, кто может, откажется. Кто нет, живите себе на здоровье. Но уже не у власти".
Вот и все. Я думаю, это немножко романтизм, то, что я думаю, но, послушайте, без романтизма, если бы я в Беловежской Пуще не был чуть-чуть романтиком, мы бы не подписали беловежских соглашений. Иногда это надо, потому что человек не может жить постоянно в жестокости, непотребстве, моральной грязи и так далее. Не может. Я думаю, что это могла бы взять на себя, такую миссию публичного похода, приведения власти к чести, я бы так сказал, могла бы взять украинская церковь.
Давайте представим, что мы встретились уже 31 декабря 2017 года, то есть через год. И, прожив уже 2017 год, который стал лучшим в истории независимой Украины – это признал мир и мы с вами говорим: почему, благодаря чему это стало возможным? Улучшилась экономика, появилась честь как категория в политике… Могли бы вы ретроспективно подумать, благодаря чему, каким шагам это стало возможным? Составить план развития, только наоборот.
– За один год это нереально. 2017-й – это год особенный, это год столетия большевистского переворота. Я думаю, что он поднимет на поверхность – и в России, и в Украине, и на территории бывшего Советского Союза много негатива. Много такого – и исторического, и фактического, что будет мешать сосредоточится на главных вопросах – строительстве новой жизни.
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Посмотрите. Михаил Горбачев 12 декабря, выступая, сказал, что он видит возможность создания нового союзного государства. Не союза государств, а нового союзного государства в рамках бывшего Советского Союза и в числе тех, кто там уже был.
Вот скажите… Я уважаю Михаила Сергеевича Горбачева, он заслужил в своей жизни уважение. Но вот реальный человек может предложить такое сейчас, когда идет война, чтобы Украина во время войны объединилась с Россией? Если бы Михаил Сергеевич предложил очень просто: "Слушайте, я имею большой опыт, у меня есть план окончания войны на Донбассе, у меня есть план отработки новых отношений Украины с Россией, чтобы нам не воевать, не убивать друг друга, а жить, обмениваться плодами своего труда, не надо нам клясться друг другу в братстве, в дружбе – это пропагандистские трюки. Жить нормальной жизнью". Я бы сказал: "Ой, молодец Михаил Сергеевич, закрутил-то как! С чего начинал, а к какому главному подошел вопросу!".
Но – ничего нового, возвращаемся назад. То есть я к чему привел этот пример. Потому что таких примеров в 2017-том году будет очень много. Поэтому если бы я встретился с вами 31 декабря 2017 года, я бы сказал, что даже в этих условиях, и я верю в это, мы сделали важные шаги к улучшению жизни, организации жизни, думаю, что сделаем шаги к успокоению Донбасса. Я боюсь сказать, что на Донбассе мир, успокоение – откроем дорогу для более четких и ясных путей. Придут новые люди во власть, нужна новая команда, новая философия жизни.
Нужно, чтобы пришли люди, которым верит народ. Власть, которой не верит народ, вы сами сказали – политикам не верят, она не может эффективно работать. За ней следят не с точки зрения, что она делает, а с точки зрения, что она не делает для народа, а делает для себя.
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Власть, которая опережает жизнь на один шаг, на полшага – ей легко, она объясняет, почему она опередила задачи. А власть, которая отстает на полшага – у нее другое объяснение, другая риторика. Она плачет, очень рельефно рассказывает со слезами на глазах, как ей тяжело, и как она не смогла сделать.