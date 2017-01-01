Леонид Кравчук: власть – это забота о людях

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Первый президент Украины Леонид Кравчук хоть и отошел от "большой" публичной политики, но продолжает оставаться значимой фигурой в жизни страны. Он по-прежнему активно комментирует происходящее, дает интервью, а в начале декабря выступил в роли неформального лидера "совета мудрецов и политических старейшин".

О том, что бы он сказал украинцам в новогоднюю ночь, чести в политике, оптимизме и исторических уроках для государства Леонид Кравчук рассказал в беседе с РИА Новости Украина.

Если бы вы сейчас руководили страной, каким было бы ваше новогоднее обращение к украинцам? На чем бы вы остановились, чего пожелали, что посчитали важным сказать?

– Я бы подумал, во-первых, взял бы и посоветовался с опытными людьми. Я попытался бы для себя понять, чего хотят сегодня люди – по пунктам: первое, второе, третье, четвертое.

Как я себе понимаю, они хотят мира, это первое место для них. Они хотят спокойной жизни – второе место. Третье место занимает у людей их здоровье, медицина, все, что связано. Это самое такое…жизнь, смерть. А все остальное идет в процессе. Поэтому я бы, делая выступление перед людьми, расставил бы акценты именно на этих ключевых вопросах жизни украинского народа.

Второе, что бы я сделал. Я бы не был оптимистом в новогоднем обращении, но и не был бы пессимистом. Я бы попытался следить за каждым словом, чтобы оно не было оторвано от жизни и чтобы люди понимали, что я живу с ними, что я понимаю их горе и их трагедии. Если говорить о тех, кто потерял близких на войне, заботе о детях, о себе, о будущем Украины – обязательно.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Первый президент Украины Леонид Кравчук

И я бы честно сказал, что я живу лучше, чем вы. Лучше. Но это вовсе не означает, что я не знаю вашей жизни. И, наверное, не моя задача опустится в жизни до вашего уровня, а поднять вашу жизнь до моего уровня.

А потом бы я закончил верой в то, что все народы проходили очень сложные испытания – и мы пройдем. И мы добьемся цели, которую поставили перед собой, и вместе построим демократическую, свободную, зажиточную Украину.

Вы сказали, что не были бы пессимистом, но, тем не менее: что бы вы посоветовали простым гражданам? Где черпать оптимизм в нынешнее, сложное для страны время? У вас есть свой рецепт?

– У меня есть семья, есть внуки, есть правнучка, сын. Это моя семья. Наибольший мой оптимизм связан с ответственностью за их жизнь. Если я начну думать постоянно плохо или буду сомневаться постоянно, что я ничего не смогу сделать лучше… Как говорят люди: если ты постоянно плохо думаешь, плохое к тебе как-то притягивается.

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Оптимизм надо черпать из конкретных жизненных ситуаций. Родился ребенок – оптимизм. Вышла дочка замуж – оптимизм. Что-то сделали хорошее, что-то приобрели маленькое, но нужное в дом – скажем, новую кастрюлю, это тоже признак оптимизма.

Пошел в театр, купил книгу. Вот (показывает на столе стопку книг – Ред.) видите, сколько мне подарили. Я их буду листать и буду получать от этого сильный оптимизм.

То есть не может быть такого, что оптимизм создается искусственно. Его нельзя создать искусственно: "Вот живи хорошо, почему ты мучаешь себя и всех". Надо жить конкретной жизнью, делать конкретные вещи и уметь эти конкретные вещи оценивать достойно. Оценка достойная сделана тобой, даже маленькая – это уже оптимизм.

Еще один вопрос из области допущений. Если бы вы у вас была машина времени, в какой год, начиная с 1990-го, вы бы хотели перенести Украину со всеми жителями? Или не хотели бы этого делать?

– Я бы не хотел переносить в прошлое, потому что это вообще не очень хорошо – жить в прошлом. Прошлое надо использовать для того, чтобы сегодняшнее было лучше. Я бы поставил на вашем месте вопрос так: что бы вы взяли из прошлого в сегодняшнюю жизнь, чтобы она была лучше? Наверное, такой вопрос был бы более правильным.

Да, можно и так.

– Мы бы не уходили к советским временам или первым годам независимости, конфликты – они были всегда… А мы бы брали лучшее, чтобы сегодняшнее, тот же конфликт, та же тяжелая вещь, но улучшать их, то есть наполнять их силой, которая позволит в результате применения этой силы улучшить ситуацию.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Первый президент Украины Леонид Кравчук

Так вот, я думаю, я взял бы 1991 год. Первый год независимости. Вы знаете, я сейчас вспоминаю, каким он был… У меня много там фотографий дома, я листаю книги: сколько было веры и оптимизма!

Вы знаете, приходишь в Верховный Совет – и зал наполнен верой. Сейчас он наполнен борьбой и имеет зеленый цвет – цвет доллара. Это очень нехорошо. Это настолько очевидно и видно, что люди говорят: "С такой властью мы не сможем решить наши сложные задачи". Это правда, власть не должна быть такой.

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Власть – это забота о людях. Вот так, коротко — забота о людях. Не о себе, не создание каких-то управленческих систем непроверенных, а потом отказ от них. Вот если ты считаешь, что это решение или это движение административной силы чиновников принесет людям улучшение, значит его надо делать. Это власть.

Так вот, в 1991 году. Я бы хотел, чтобы именно дух 1991 года переселился в современный парламент. Я бы сам пришел тогда в парламент и сказал: "Я пришел посмотреть, как вы восприняли то, что было, ту веру и надежду, которые были в 1991 году".

Если бы у нас в то время, когда в обществе – 3,5 миллиона коммунистов, 1,5 миллиона армия Советского Союза, не украинской. Служба безопасности. Я уже не говорю о комсомоле, профсоюзах, активах и так далее. Я это даже говорить не хочу… Если бы в нас тогда не было веры, оптимизма, надежды и желания…

Я не слышал в парламенте, будучи председателем Верховного Совета и просто депутатом, чтобы кто-то даже говорил о личных вопросах. О деньгах. Сейчас они смски посылают друг другу: как что продать, как что купить, как получить путевку за 100 000 долларов, поехать отдыхать. Слушайте, ну это уже беспредел!

Я думаю, что уровень культуры, уровень мышления – настолько невысокий, что они даже не понимают, что они творят. Дело же не в том, что человек живет хорошо. Я никому не могу запретить жить хорошо. Культура жизни! Образ жизни! Система жизни! Время жизни! В какое время ты живешь!

Если ты живешь во время, когда 80% людей бедны и говорят, что стали жить еще хуже, и у тебя нет ума оценить это, и как-то хотя бы где-то один раз в сутки сопоставить твою, я бы сказал, жалкую жизнь со страданиями людей, тогда говорить не о чем.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Первый президент Украины Леонид Кравчук

В течение года публиковались социологические опросы, где постоянно проявлялся уровень недоверия украинцев ко власти, к политикам. Согласно цифрам, у всех сегодняшних политиков – отрицательный уровень доверия. Что делать в такой ситуации? Менять систему?

– Систему менять уже нельзя. Систему поменять – это поменять курс. Но курс у нас: европейский континент, европейские ценности, европейское мышление, европейский образ жизни. Так – правильно.

Я думаю, есть единственный возможный (вариант — Авт.), чтобы элите политической или условно – всей элите, чтобы ей хватило мужества во главе с президентом пойти хотя бы туда, к памятнику Небесной Сотни, и сказать: "Слушайте, мы зашли слишком далеко и уже никакими законами, никакими юридическими нормами, созданием дополнительных антикоррупционных, коррупционных и других структур, мы уже не изменим. Настало время чести".

Как писал Гюго: "Есть то, что сильнее всех армий мира – это идея, время которой настало". Так вот, время чести, время ответственности за страну, за народ, за будущее – настало. "Давайте мы подумаем, как соразмерить, сопоставить честь как категорию, как образ движения, мышления и жизни с тем что у нас есть. И постепенно, кто может, откажется. Кто нет, живите себе на здоровье. Но уже не у власти".

Вот и все. Я думаю, это немножко романтизм, то, что я думаю, но, послушайте, без романтизма, если бы я в Беловежской Пуще не был чуть-чуть романтиком, мы бы не подписали беловежских соглашений. Иногда это надо, потому что человек не может жить постоянно в жестокости, непотребстве, моральной грязи и так далее. Не может. Я думаю, что это могла бы взять на себя, такую миссию публичного похода, приведения власти к чести, я бы так сказал, могла бы взять украинская церковь.

Давайте представим, что мы встретились уже 31 декабря 2017 года, то есть через год. И, прожив уже 2017 год, который стал лучшим в истории независимой Украины – это признал мир и мы с вами говорим: почему, благодаря чему это стало возможным? Улучшилась экономика, появилась честь как категория в политике… Могли бы вы ретроспективно подумать, благодаря чему, каким шагам это стало возможным? Составить план развития, только наоборот.

– За один год это нереально. 2017-й – это год особенный, это год столетия большевистского переворота. Я думаю, что он поднимет на поверхность – и в России, и в Украине, и на территории бывшего Советского Союза много негатива. Много такого – и исторического, и фактического, что будет мешать сосредоточится на главных вопросах – строительстве новой жизни.

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Посмотрите. Михаил Горбачев 12 декабря, выступая, сказал, что он видит возможность создания нового союзного государства. Не союза государств, а нового союзного государства в рамках бывшего Советского Союза и в числе тех, кто там уже был.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Первый президент Украины Леонид Кравчук

Вот скажите… Я уважаю Михаила Сергеевича Горбачева, он заслужил в своей жизни уважение. Но вот реальный человек может предложить такое сейчас, когда идет война, чтобы Украина во время войны объединилась с Россией? Если бы Михаил Сергеевич предложил очень просто: "Слушайте, я имею большой опыт, у меня есть план окончания войны на Донбассе, у меня есть план отработки новых отношений Украины с Россией, чтобы нам не воевать, не убивать друг друга, а жить, обмениваться плодами своего труда, не надо нам клясться друг другу в братстве, в дружбе – это пропагандистские трюки. Жить нормальной жизнью". Я бы сказал: "Ой, молодец Михаил Сергеевич, закрутил-то как! С чего начинал, а к какому главному подошел вопросу!".

Но – ничего нового, возвращаемся назад. То есть я к чему привел этот пример. Потому что таких примеров в 2017-том году будет очень много. Поэтому если бы я встретился с вами 31 декабря 2017 года, я бы сказал, что даже в этих условиях, и я верю в это, мы сделали важные шаги к улучшению жизни, организации жизни, думаю, что сделаем шаги к успокоению Донбасса. Я боюсь сказать, что на Донбассе мир, успокоение – откроем дорогу для более четких и ясных путей. Придут новые люди во власть, нужна новая команда, новая философия жизни.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Первый президент Украины Леонид Кравчук

Нужно, чтобы пришли люди, которым верит народ. Власть, которой не верит народ, вы сами сказали – политикам не верят, она не может эффективно работать. За ней следят не с точки зрения, что она делает, а с точки зрения, что она не делает для народа, а делает для себя.

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Власть, которая опережает жизнь на один шаг, на полшага – ей легко, она объясняет, почему она опередила задачи. А власть, которая отстает на полшага – у нее другое объяснение, другая риторика. Она плачет, очень рельефно рассказывает со слезами на глазах, как ей тяжело, и как она не смогла сделать.