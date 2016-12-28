Не ходите дети в Африку гулять, а ходите торговать. Перспективы торговли Украины

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

На итоговом брифинге руководства МЭРТ было сказано много положительного. Даже перед МВФ Украина чиста, так как полностью выполнила обязательства по всем подписанным меморандумам. Такого мнения придерживается первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив. С министром, обычно, не спорят, так как он владеет всей информацией о тех процессах, которые курирует, но здесь особый случай. То ли это пример классического выдавания желаемого за действительное, чтобы не портить новогодний настрой, то ли банальная некомпетентность или просто шутка юмора.

Как мы выполнили обязательства перед МВФ

Украина подписала обновленный меморандум о намерениях с МВФ в процессе принятия решения на совете директоров фонда о предоставлении транша в миллиард долларов. Великое событие случилось 14 сентября: нам дали целый миллиард! Под этот транш были оперативно выпущены украинские евробонды, чтобы не пропал миллиард долларов кредитных гарантий США. Правда, когда схлынула первая волна от победной эйфории, оказалось, что текст меморандума почему-то все еще не появляется на сайте НБУ. Тот же Кубив объяснил подобную задержку сложностями перевода с английского на украинский.

МВФ первым опубликовал список обещаний правительства Украины в обмен на часть транша. Оказалось, что для получения второй части, в ноябре 2016 года, нужно было до 30 сентября подать законопроект о рынке сельхозземель. Пикантности ситуации добавило то, что на сатей МВФ меморандум появился в начале октября, а правительство Гройсмана ни словом не обмолвилось об этом обещании. Даже наоборот, предложило ввести мораторий до 2018 года, чтобы никто не сомневался в решительности до конца выполнять взятые на себя обязательства перед главным и единственным внешним кредитором Украины.

Дискуссия о вариантах обращения сельхозземель в Украине идет давно. Противники свободного рынка не без опасений полагают, что в итоге все скупят иностранные корпорации, а поборники говорят о потерях от несовременного запрета на главное народное достояние. Менее дискуссионным вопросом является проведение пенсионной реформы. Против нее выступают все политики, потому что понимают, что любое резкое движение в этой сфере приведет к плачевным для каждого депутата результатам: избиратель может простить все кроме лишения его последней надежды умереть не на рабочем месте, а уже будучи на пенсии.

Поэтому не удивительно, что законопроект о "параметрической" (по версии главы МВФ Кристин Лагард) пенсионной реформе, в которой ничего кроме сокращения пенсий и увеличения пенсионного возраста придумать было нельзя, так и не дошел до парламента. Представители Кабмина сделали вид, что никакой реформы не надо, хотя еще в мае месяце активно объясняли, что без повышения пенсионного возраста нам не жить.

Отдельной эпопеей стало обязательство из предыдущей редакции меморандума — июля 2015 года — продать на открытом конкурсе Одесский припортовый завод. Как ни странно, его не продали ни на первом аукционе, который не состоялся из-за отсутствия заявок, ни на втором, тоже удачно сорванном. Премьер Гройсман во всем обвинил Фонд госимущества, а эксперты говорят о коллективной ответственности украинской власти. Можно искать и дальше виноватого, но, нужно констатировать, что это обязательство перед МВФ Украина тоже не выполнила.

Поэтому заявление Кубива о том, что Киев выполнил все обязательства по продолжению сотрудничества с МВФ звучит как шутка.

Исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко отмечает, что даже сама оценка уровня выполнения — это прерогатива МВФ, а не Киева.

"Украинский вопрос можно было бы вынести на рассмотрение совета директоров МВФ еще в 20-тых числах ноября, но его не вынесли, потому что не были готовы. Для его рассмотрения на заседании совета директоров нужно иметь на руках готовый, реалистичный госбюджет на 2017 год. Он то у нас готов, но могут возникнуть вопросы по поводу его реалистичности. Первое, что может напугать МВФ — это две статьи, поиск "сокровищ" прежнего режима в 10 миллиардов гривен и ожидаемые поступления от приватизации в 17 миллиардов гривен. Скорее всего, в совете директоров зададутся вопросом, если в 2016 году план по приватизации выполнили меньше чем на 1%, возможно ли, что выполнят и получат весь объем поступлений в 17 миллиардов в следующем году?", — отметил Устенко.

"В свете выполнений обязательств перед МВФ нужно было подготовить введение рынка земель сельхозназначения, его у нас не ввели. Нам нужно было приватизировать ОПЗ. Мне кажется, мы этого не сделали. Нам нужно было создать антикоррупционный суд, это минимум того, что нужно было сделать. Можно смело идти на совет директоров, если все это готово", — напомнил экономист.

Список невыполненных обещаний правительства перед Фондом — слишком длинный. Одновременно сделано то, что делать в общем не особо требовалось. Например, национализирован "ПриватБанк", за убытки которого теперь заплатят все украинские налогоплательщики.

О внешней торговле или хорошо, или ничего

С 1 января 2016 года вступил действие режим зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Одновременно украинские товары агроэкспорта попали под действие эмбарго РФ в рамках контрсанкций против европейских производителей. Теперь агропромышленность не только не поставляет свою продукцию на рынок РФ, который для нее закрыт, но и испытывает сложности с экспортом в страны СНГ, в частности Казахстан. Россия не только закрыла рынок для украинских товаров, но и ограничила их транзит в Среднюю Азию по своей территории. После этого стоимость украинской проудкции стала неконкурентной по сравнению с российским производством, а экспорт в страны СНГ азиатского региона упал в разы.

Но это — ничего. Ведь главная цель — поход в Европу — успешно выполнена. ЕС, а это 28 государств, частью небольших размеров, стал первым по значимости торговым партнером Украины. Конечно, если лукаво объединить экспорт во все страны Европы и сравнить его с российским рынком, возможно, динамика окажется положительная. Но только общие результаты все равно падают — за 9 месяцев 2016 года экспорт сократился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а он, в свою очередь, был провальным для украинской экономики.

Несмотря на эту опасную тенденцию Минэкономразвития полно радужных планов. Если в соседнюю Россию ничего нельзя продать, можно попытаться покорить Африку. Там, говорят, низкий уровень переработки продукции и мало дорог. Нужно предложить бывшим колониям готовую еду и совместные проекты, и они потянутся к украинским производителям.

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К сожалению, креативщикам МЭРТ нужно было родиться лет на пятьдесят, а то и на 100 раньше. Можно было тогда колонизировать Африку вместе с Францией, Бельгией, Голландией, Германией или, по примеру КНР, начать политико-экономическую экспансию на континент в конце 1990х годов. А теперь в африканских джунглях просто не осталось места для крупных европейских производителей из Украины.

Падение экспорта произошло вследствие потери рынков России и стран СНГ, и заместить его нельзя ни за счет ЕС, ни за счет других регионов, уверен доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

"В Африке прорыва быть не может, потому что она исторически поделена между странами, которые колонизировали континент. Соответственно в потреблении бывшие колонии ориентированы на бывшие метрополии — Францию, Великобританию и так далее. Говорить о том, что Украина может куда-то прорваться — очень сомнительно. Может быть какое-то увеличение экспорта, но говорить, что будет прорыв нельзя. Сказать, что Африкой мы сможем заместить Россию и СНГ? Нет. Сказать, что мы сможем заместить Евросоюзом? Нет", — подчеркнул Плотников.

"После Китая пытаться конкурировать с ним бессмысленно, с учетом того, что по меркам как Африки, так и мировым, Китай не ограничен в финансовых ресурсах. Он может финансировать все, что угодно, с учетом своих стратегических интересов. Поэтому, конкурировать Украине с КНР, особенно в высокотехнологических отраслях — бессмысленно, конкурировать в инфраструктурных проектах — тоже. В Африке работает много китайских строителей, которые строят мосты, дороги, электростанции", — добавил экономист.

К сожалению, уже не раз было замечено, что украинская власть проживает в какой-то другой галактике, и оттуда шлет на украинскую землю то "людоцентричный" бюджет, то стабильный курс доллара, который в это время постоянно растет, то "ПриватБанк" "спасает" за счет всего населения, а не отдельных владельцев банка. Не стоит удивляться и другим новостям из той галактики, где-то "налево от Большой медведицы": не исключено, что там действительно выполняются обязательства перед МВФ и потеря огромного рынка соседнего государства замещается нищей Африкой. Говорят, что в параллельных вселенных и не такое возможно.