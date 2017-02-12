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    Политика

    Гражданина Молдавии не пустили в Украину из-за георгиевских лент

    (обновлено: )21904
    Согласно информации, в салоне автомобиля пограничники обнаружили пакет с 25 георгиевскими ленточками, которые мужчине подарили в России во время проведения акции, но он забыл их выложить.
    На пограничном пункте пропуска на границе Украины
    RIA News Александр Мазуркевич

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Погранслужбы Черновицкого отряда и сотрудники таможни не пропустили в Украину гражданина Молдавии из-за "запрещенных предметов пропагандистского характера". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Погранслужбы Украины.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Пограничники не пропустили в Украину гражданина Молдовы с георгиевскими лентами", — говорится в сообщении.

    Указывается, что в салоне автомобиля гражданина Молдавии, который ехал в Украину, пограничники обнаружили пакет с 25 георгиевскими ленточками, которые ему подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить.

    В пограничном ведомстве отметили, что в отношении гражданина Молдавии принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.

    Ранее российский актер Станислав Садальский заявил, что его не пустили на выступление в Одессу. Он отметил, что "обижен и не собирается больше там выступать", несмотря на свои украинские корни. 

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