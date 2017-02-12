Гражданина Молдавии не пустили в Украину из-за георгиевских лент

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Погранслужбы Черновицкого отряда и сотрудники таможни не пропустили в Украину гражданина Молдавии из-за "запрещенных предметов пропагандистского характера". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Погранслужбы Украины.

"Пограничники не пропустили в Украину гражданина Молдовы с георгиевскими лентами", — говорится в сообщении.

Указывается, что в салоне автомобиля гражданина Молдавии, который ехал в Украину, пограничники обнаружили пакет с 25 георгиевскими ленточками, которые ему подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить.

В пограничном ведомстве отметили, что в отношении гражданина Молдавии принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.

Ранее российский актер Станислав Садальский заявил, что его не пустили на выступление в Одессу. Он отметил, что "обижен и не собирается больше там выступать", несмотря на свои украинские корни.