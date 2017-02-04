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    Культура

    Российский актер Садальский заявил, что его не пустили в Украину

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (163)

    (обновлено: )1710
    Российский актер сообщил, что его - "украинца по матери" - не пустили в Украину. Официального подтверждения информации о запрете въезда Садальскму в Украину нет.
    Актер Станислав Садальский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. Российский актер Станислав Садальский, которого, по его же словам не пустили на выступление в Одессу, обижен и не собирается больше там выступать, несмотря на свои украинские корни.

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    Ранее актер написал на своей странице в Живом Журнале, что его — "украинца по матери" — не пустили в Украину. Садальский опубликовал копию обращения в СБУ ГО "Совет гражданской безопасности", в котором одной из причин отказа названа его записей в блоге, посвященная шествию "Бессмертного полка" в Киеве.

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    "Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили", — рассказал РИА Новости Садальский.

    Актер отметил, что у него украинские корни, фамилия его матери Прокопенко, он даже знает украинский язык.

    "Когда я выступал в Харькове, я сказал: "Спасибо, что вы не забываете русский язык", это тоже одна из причин, думаю", — добавил российский артист.

    Ранее сообщалось, что президенту Петру Порошенко предложили лишить певицу Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины за ее частные выступления в России. 

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