Российский актер Садальский заявил, что его не пустили в Украину

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. Российский актер Станислав Садальский, которого, по его же словам не пустили на выступление в Одессу, обижен и не собирается больше там выступать, несмотря на свои украинские корни.

Ранее актер написал на своей странице в Живом Журнале, что его — "украинца по матери" — не пустили в Украину. Садальский опубликовал копию обращения в СБУ ГО "Совет гражданской безопасности", в котором одной из причин отказа названа его записей в блоге, посвященная шествию "Бессмертного полка" в Киеве.

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"Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили", — рассказал РИА Новости Садальский.

Актер отметил, что у него украинские корни, фамилия его матери Прокопенко, он даже знает украинский язык.

"Когда я выступал в Харькове, я сказал: "Спасибо, что вы не забываете русский язык", это тоже одна из причин, думаю", — добавил российский артист.

Ранее сообщалось, что президенту Петру Порошенко предложили лишить певицу Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины за ее частные выступления в России.