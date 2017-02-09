Молдавская фирма закупала двигатели в РФ не для продажи Украине - директор

КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Молдавская компания Auto-Prezent закупала гражданские двигатели "Камаз" не для продажи их Украине, агрегаты были перепроданы немецкой фирме по разовой сделке, что случилось с двигателями дальше, в Auto-Prezent не знают, заявил РИА Новости гендиректор компании Владимир Оргеткин.

Ранее телеканал "Первый национальный" сообщил, что госконцерн "Укроборонпром" через дочерние компании закупает по завышенным ценам российские двигатели для военной техники через молдавские фирмы. В частности, авторами расследования отмечалось, что молдавская компания купила на заводе "КАМАЗ" 20 двигателей, ввезла их в Молдавию на двух грузовиках, через несколько дней перепродала эти двигатели другой молдавской компании, которая в свою очередь перепродала двигатели немецкой компании — она-то уже и ввезла двигатели в Украину.

"Мы ознакомились с этим материалом. Там много всяких инсинуаций. Не надо приплетать политику к бизнесу. Мы не имеем никакого отношения к вооружению. Мы занимаемся обычными гражданскими камазовскими двигателями, самыми простыми автомобильными двигателями. Мы не закупали двигатели для их последующей поставки на Украину",- сказал Оргеткин.

Предприниматель подчеркнул, что руководимое им авторемонтное предприятие перепродало двигатели "КАМАЗ" немецкой компании. "Это была разовая сделка. Это нормальные торговые отношения. Какие дальнейшие действия предпринял покупатель, мы не знаем. Куда эта компания отправила двигатели – тоже не наши заботы. Что делают с ними на Украине и как приспосабливают, мы не знаем", — отметил собеседник агентства.

По его словам, все существенные "накрутки" цен происходили на другой стороне, а не в Молдавии.

В пресс-службе крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей ПАО "Камаз" сообщили, что в 2016 году "двигатели для военной техники ни напрямую в Украину, ни через Молдавию не продавались".

Ранее депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский намерен инициировать расследование относительно информации СМИ о покупке у России "Укроборонпромом" через молдавские фирмы двигателей для военной техники.