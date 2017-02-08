Премьер Молдавии приедет в Киев 13 февраля

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. Премьер-министр Молдавии Павел Филип собирается посетить Киев 13 февраля, сообщили в среду в пресс-службе правительства.

В ходе визита он встретится со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко.

"Глава молдавского кабмина встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко, чтобы обсудить развитие молдавско-украинских отношений и возможности для активизации двустороннего партнерства", — сообщили в правительстве Молдавии.

Как отметили в пресс-службе кабмина, "планируется поднять много актуальных для двух стран вопросов, среди которых — защита экосистемы реки Днестр, усиление торгово-экономического сотрудничества, а также общий подход в переговорном процессе по приднестровскому вопросу".

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что третий или четвертый официальный визит совершит в Бухарест или Киев.